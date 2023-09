Maroc: Guelmim - Formation pour le renforcement des capacités des intervenants dans le domaine de l'INDH

Guelmim — La division de la coordination régionale du développement humain à la wilaya de la région Guelmim-Oued Noun a mis en place un programme de formation s'étendant sur la période du 20 au 26 septembre au profit des acteurs et intervenants dans la mise en oeuvre de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

Ce programme de formation s'adresse à près de 130 acteurs territoriaux du domaine de l'INDH dans les quatre provinces de la région (Guelmim, Sidi Ifni, Tan-Tan et Assa Zag), dont les agents de la division de l'action sociale, de la division technique et de la division du budget et des marchés, des présidents des comités locaux de développement humain, des fonctionnaires de la division de la coordination régionale du développement Humain, des agents d'autorité et des associations actives sur le terrain.

Cette formation, qui a été lancée mercredi au centre des conférences de Guelmim au profit de 30 bénéficiaires dans cette province, s'inscrit dans le cadre de la stratégie de renforcement des compétences, élaborée par la Coordination nationale du développement humain sur une période de trois ans (2021-2023) en vue de former et renforcer les capacités des ressources humaines et des acteurs impliqués dans la mise en oeuvre des programmes de l'INDH.

Cette session d'une durée de 5 jours, qui est répartie sur les quatre provinces de la région (Guelmim : les 20 et 22 septembre), Sidi Ifni (21 septembre), Tan-Tan (25 septembre) et Assa-Zag (26 septembre), est encadrée par des experts en entrepreneuriat, économie numérique, sciences de gestion, développement des organisations et communication institutionnelle.

Les axes du programme de formation comprennent plusieurs thématiques, dont la gestion du quatrième programme de l'INDH lié à l'impulsion du capital humain pour les générations montantes, la santé maternelle et infantile, l'accompagnement scolaire, la généralisation de l'enseignement préscolaire ainsi que l'analyse et le traitement des données.

Le chef de la division de la coordination régionale du développement humain à la wilaya de la région Guelmim-Oued Noun, Khadija Atouif, a déclaré à la MAP que cette formation qui cible le dispositif de mise en oeuvre de l'INDH dans toutes les provinces de la région Guelmim-Oued Noun, s'inscrit dans le cadre de la stratégie régionale de formation élaborée par la Coordination régionale de l'INDH en vue de développer les compétences des acteurs impliqués dans le domaine de l'initiative.

Elle a ajouté que l'objectif de ce programme de formation est de renforcer les capacités des acteurs locaux, de stimuler les partenariats multilatéraux, ainsi que d'améliorer le contenu de ces formations et d'assurer leur continuité en vue de mettre en oeuvre les programmes de l'INDH.