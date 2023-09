Algérie: UIPA - Le Parlement algérien plaide pour l'adoption d'outils plus clairs pour faire face aux divers défis

ALGER — Le Parlement algérien a affirmé, lors de la 32e session du Comité exécutif de l'Union interparlementaire arabe (UIPA), dont les travaux ont débuté mercredi à Baghdad, la nécessité d'adopter des outils plus clairs pour faire face aux défis actuels et futurs, a indiqué un communiqué du Conseil de la nation.

Dans son intervention, le représentant du Parlement algérien, président du groupe parlementaire du tiers présidentiel au Conseil de la nation et membre du Comité exécutif de l'UIPA, Saad Arous a relevé "la nécessité d'adopter des approches et des outils plus efficaces, plus crédibles et plus clairs permettant aux pays arabes de faire face aux défis actuels et futurs, et ce pour renforcer la sécurité, la stabilité et le développement dans le monde arabe", précise le communiqué.

Il a, en outre, dit "soutenir toutes les initiatives visant à renforcer et à unifier les rangs arabes, en réalisant la stabilité de ses pays et en consacrant la fraternité entre ses peuples", ajoute la même source.

Dans le même sillage, M. Arous a mis exergue "la dynamique qui anime les organes de l'union, marquée par l'évaluation et l'examen des obstacles, en optant pour les meilleures pratiques à travers la stratégie de l'UIPA pour la période 2023-2026, et ce dans le but de promouvoir l'action interparlementaire arabe et d'améliorer les performances pour obtenir les meilleurs résultats".

Le même responsable a souligné "la volonté du Conseil de la nation de contribuer à cette dynamique positive, en s'inspirant des politiques de renouveau et d'évaluation dans notre pays, et ce dans le cadre du parachèvement de l'édification de l'Algérie nouvelle dont les bases ont été posées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

Prennent part à la 32e session du Comité exécutif de l'UIPA, le président du groupe parlementaire du tiers présidentiel et membre du Comité exécutif de l'Union Interparlementaire Arabe, Saad Arous, ainsi que le président du groupe parlementaire des indépendants, Betaher Lazrag, sur mandat du président du Conseil de la nation, Salah Goudjil.

Organisée en collaboration avec le Parlement irakien, cette session qui connait la participation de parlementaires arabes, examinera plusieurs axes organisationnels, administratifs et financiers concernant cette organisation, conclut le communiqué.