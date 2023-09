Madagascar: Evenement - Lancement de la Foire internationale de l'agriculture

La cinquième édition de la FIA se déroulera à partir d'aujourd'hui jusqu'au 24 septembre. Elle permettra de réunir des opérateurs économiques des tous bords.

Jour-J pour la cinquième édition de la Foire internationale de l'agriculture (FIA), le rendez-vous annuel des professionnels des domaines de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Cette année, les opérateurs économiques de tous bords se sont réunis au parc des expositions Hazovato Forello avec près de 400 stands et 150 exposants.

Cette édition se déroulera à partir d'aujourd'hui jusqu'au 24 septembre prochain et attendra au moins vingt-deux mille visiteurs avec un espace d'exposition se voulant multisectoriel. En effet trois foires, donc trois espaces d'expositions, s'ouvrent aux visiteurs venus des quatre coins de la capitale et leurs alentours. Une foire pour l'agriculture, une pour la pêche et un autre espace dédié à l'élevage. « Une grande première », à en croire les organisateurs de cet événement.

Les opportunités pour les producteurs et opérateurs de ces trois secteurs d'activités se multiplient, avec plusieurs foires qui leur ont été dédiées depuis voilà quelques semaines. Pour cette édition de la FIA, il y aura justement des séances de réseautage et des conférences avec des industriels qui seront conviés à cet événement.

%

Une aubaine

Les jeunes de l'École supérieure polytechnique d'Antananarivo (ESPA) seront aussi particulièrement choyés pour cette édition avec le « Zoom sur les métiers de l'agro-industrie ». Une occasion pour ces jeunes de promouvoir leur savoir- faire acquis à l'université, une occasion aussi pour ces derniers de participer à cette Foire et de persuader des investisseurs sur l'avenir de l'agro-industrie à Madagascar.

Un terrain peu défriché. « L'intégration des jeunes dans ce processus pourrait aussi contribuer à l'amélioration des chaînes de valeurs dans ces domaines concernés, plus de jeunes, plus d'emplois, plus de dynamisme comme dans les économies compétitives », confient les organisateurs de la FIA.