Algérie: Algérie/Mauritanie - Accord portant création d'une Commission mixte pour faciliter et augmenter le volume des échanges commerciaux

NOUAKCHOTT — Le ministère algérien du Commerce et de la Promotion des exportations et le ministère mauritanien du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme ont convenu, mercredi à Nouakchott, de créer une commission mixte chargée d'examiner les facilitations douanières et fiscales et d'éliminer les obstacles commerciaux entre les deux pays, mais aussi la définition des produits pouvant faire l'objet d'échanges commerciaux.

L'accord de principe a été donné par le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, et le ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme mauritanien, Lemrabott Ould Bennahi au siège du ministère à Nouakchott, où les deux ministres coprésidaient une séance de travail, en présence de cadres des deux ministères et du Conseiller économique auprès de l'Ambassade d'Algérie à Nouakchott, Youcef Abbou et le président du Conseil du Renouveau Economique Algérien (CREA), Kamel Moula.

Pour rappel, la rencontre s'inscrit dans le cadre d'une visite de travail effectué par ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, et le ministre des Finances, Laaziz Faid en Mauritanie.

Rappelant que le volume des échanges commerciaux entre les deux pays, ne dépassant pas les 200 millions USD, le ministre a estimé que ce chiffre "n'est pas à la hauteur des aspirations des deux peuples, ni des relations politiques bilatérales".

Dans ce contexte, M. Zitouni a mis en avant les projets "importants" réalisés dans le cadre de la promotion des relations commerciales bilatérales, pour ne citer que la transsaharienne et la ligne maritime Alger-Nouakchott, relevant la nécessité d'aplanir les difficultés entravant les échanges et d'accompagner les opérateurs économiques des deux pays".

L'inauguration de la banque "Algerian Union Bank" permettra la promotion des relations économiques bilatérales, a-t-il ajouté.

A rappeler que la première banque algérienne ouverte à l'étranger, à savoir "Algerian Union Bank" a été inauguré ce mercredi à Nouakchott.

Il a été procédé aussi à l'inauguration d'uns exposition permanente des produits algériens à Nouakchott, intitulée "Tasdir" relevant de la Safex, représentant plusieurs secteurs, l'objectif étant la redynamisation des échanges commerciaux entre les deux pays et le reste des pays africains en application des instructions du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.