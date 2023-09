Afrique: LNTPB - Un autre prix international, décerné au laboratoire

La reconnaissance du Laboratoire national des travaux publics et du bâtiment (LNTPB), sur le plan international, ne cesse de s'améliorer. En effet, cet organisme rattaché au ministère des Travaux Publics vient d'obtenir un autre prix international. Il s'agit du prix « International Diamond Prize for Excellence in Quality » 2023. Il fait partie des sociétés retenues par l'organisation européenne ESQR ou « European society for quality research », ayant été décorées à cette occasion.

Cela fait suite à un concours qui s'est focalisé sur la reconnaissance et la distinction des résultats sur la qualité des services, les meilleures pratiques, la conscience de la qualité et les réussites obtenues par les entreprises sur les marchés régionaux et mondiaux, a-t-on appris.

Garant de la qualité géotechnique. Il est à noter que ce laboratoire national des Travaux publics et du bâtiment a été créé en 1954. Il est le garant de la qualité géotechnique des travaux du secteur génie civil et des travaux publics pour le compte de l'Etat. On peut citer, entre autres, les travaux de construction routière et du bâtiment, les travaux d'aménagement aéroportuaire, les travaux maritimes et fluviaux ainsi que les travaux d'aménagements hydro-agricoles. Ce laboratoire vise une amélioration continue de ses engagements en matière de qualité.

Il est à rappeler que cet établissement chargé d'étude, de contrôle et de recherche est certifié au « Système de Management de la Qualité ISO 9001 par AFAQ/AFNOR depuis 2014. Le Laboratoire a également obtenu plusieurs trophées décernés par « Business Initiative Qualité » dans ce domaine. Parmi lesquels, le « Trophée Quality Summit » est obtenu en 2016 et le « Trophée international Quality » a été décerné en 2016 tandis que le « Trophée international Gold Star » a été remporté un an plus tard.

Culture de la qualité. Tout récemment, le prix « International Diamond Prize for Excellence in Quality » 2023, a été remis à ce laboratoire. Ce prix est la reconnaissance du programme de l'organisation européenne ESQR qui vise à élargir, au niveau international, la culture de la qualité et à motiver l'utilisation des modèles de qualité. Par ses mérites, le LNTPB reste l'un des moteurs fonctionnels du ministère des Travaux Publics, en garantissant une meilleure qualité de service tant au niveau national qu'international.