Madagascar: Programme Hay - Des centaines d'élèves d'EPP, sensibilisés à la beauté de l'art et de la création

Convaincue que l'art et la culture ont un impact sociétal fort et permettent une ouverture critique au monde, la Fondation H accentue ses efforts pour inclure les enfants et les jeunes dans leurs activités.

Ancrée dans la volonté de démocratiser l'accès à l'art dans les pays dans lesquels elle est présente, la Fondation H met son savoir-faire en action pour inspirer la jeune génération, notamment à travers le programme Hay qu'elle a lancé en 2021.

Ce programme est dédié au jeune public (de 2 à 18 ans) et propose des visites et des ateliers sur mesure et par groupe d'âge en lien avec les expositions présentées au sein des deux espaces de la Fondation H dans la capitale et à Paris.

Hay est un mot malgache signifiant « appris » ou « acquis », c'est dans cette optique de découverte et d'apprentissage que le programme est mis en place. Chaque matinée ouvrée, tout au long de l'année, la Fondation H accueillera donc des groupes d'enfants via des partenariats de long terme, noués avec différentes structures telles que les écoles primaires et secondaires publiques, ONG et associations d'aide à l'enfance.

Depuis l'inauguration de son espace le 28 avril dernier, la Fondation H a accueilli 484 enfants conventionnés par le programme Hay ainsi que 154 enfants du grand public pour des ateliers créatifs, chaque mercredi.

C'est justement dans le but d'inclure le maximum d'enfants dans ce programme qu'une convention de partenariat a été signée hier entre la Commune Urbaine d'Antananarivo, à travers la Direction des Arts, Culture et Vie Communautaire, la Circonscription Scolaire d'Antananarivo Renivohitra (CISCO Tana), l'association Ank'Izy et la Fondation H.

Grâce à cette convention, la Fondation H pourra accueillir des centaines d'enfants issus des écoles primaires publiques (EPP) de la capitale à partir du mois d'octobre. L'Association Ank'Izy se chargera de l'accompagnement technique des visites et des ateliers dans toutes les étapes du programme, de sorte que les enfants soient reçus dans les meilleures conditions possibles.

Par ailleurs, chaque classe effectuera deux visites dans l'année. Les responsables du projet estiment que la première visite des enfants sera sûrement encore empreinte de timidité puisque trop impressionnante pour eux. Par contre, on s'attend à ce que les enfants soient beaucoup plus à l'aise lors de leur deuxième visite. Ils seront alors beaucoup plus ouverts et réceptifs aux ateliers créatifs.