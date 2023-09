Madagascar: La réforme progresse dans les écoles pilotes

Les nouveaux programmes d'études pour l'éducation fondamentale sont en phase d'expérimentation au niveau de dix-huit circonscriptions scolaires.

La réforme du programme scolaire au niveau de l'éducation fondamentale entre dans sa troisième année d'expérimentation dans les écoles pilotes. « Nous avons commencé avec les classes de T1 et de T4, lors de l'année scolaire 2021-2022. Nous avons poursuivi avec les classes T1, T2, T4 et T5, en 2022-2023 », indique la directrice d'une école primaire publique (EPP) à Mandriambero, dans la circonscription scolaire (Cisco) d'Ambohidratrimo, une école pilote, hier. Cette phase d'expérimentation devrait se poursuivre avec la classe de T3 et de T6, en cette nouvelle année scolaire, « mais des formations sont prévues avant », indique une source auprès d'une EPP.

Des enseignants tirent un premier bilan positif du programme proprement dit. « Ce nouveau programme, appelé « programme d'étude », se base sur les résultats d'apprentissage. Il pousse les enseignants et les élèves à être plus curieux et à faire des recherches », enchaine cette directrice d'école.

Inquiétude

Toutefois, son application ne serait pas simple. Des écoles pilotes font face à de nombreuses difficultés. Les infrastructures des EPP ne permettraient pas d'appliquer les 29 heures et 30 minutes de cours par semaine exigées dans ce nouveau programme. « Nous serons contraints de terminer les cours vers 14 heures, si nous suivons les horaires du programme d'étude.

%

Ce n'est pas possible sans cantine scolaire. Les élèves se concentrent de moins en moins lorsqu'ils ont faim. En plus, il y a d'autres classes qui doivent revenir l'après-midi, car nous n'avons que trois salles, pas suffisantes pour toutes les classes », lance une enseignante d'une autre EPP. Des enseignants se plaignent, également, du manque de documents. « Il n'y a pas de livre d'accompagnement.

Nous utilisons les livres de l'ancien programme scolaire, sauf que leurs contenus ne sont pas adaptés au nouveau programme », poursuit notre source. Des syndicalistes n'ont pas non plus caché leur inquiétude. « Qu'est-ce qu'ils vont faire les élèves des classes d'examen qui ont déjà suivi ce nouveau programme, aux examens du CEPE et du BEPC, vu que ce sont deux programmes différents, le programme en phase d'expérimentation et celui avec lequel sera élaboré les sujets d'examen ?

Ils seront livrés à eux-mêmes », s'interroge le Sempama. Le ministère de l'Éducation nationale note que des contenus didactiques de ce nouveau programme seront élaborés avec les partenaires, et que ce programme d'étude s'étendra progressivement vers d'autres établissements scolaires publics.