Sénégal: Tambacounda - L'ADEPME a appuyé la mise en place de plus d'une centaine d'entreprises

Tambacounda — L'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises ADEPME) a appuyé la mise en place de plus d'une centaine d'entreprises dans la région de Tambacounda, a indiqué son directeur général, Idrissa Diabira, lors de l'inauguration d'un complexe hôtelier.

"Souvent, les entrepreneurs au Sénégal oriental et au Sénégal en général ont tendance à se tromper, parce qu'ils mettent l'argent en premier, alors qu'au début ce sont les idées et la manière de mettre en oeuvre ces idées qu'il faut mettre en avant", a-t-il fait remarquer. Il estime que la mise en place d'une entreprise nécessite du sérieux et de la persévérance.

Revenant sur l'inauguration du réceptif hôtelier, Idrissa Diabira a révélé que le propriétaire du complexe, Mamadou Boye Diallo, est l'un des lauréats d'un concours de business plan. Dans le cadre de ce concours, "près de 5000 personnes, dont 10 issues de la région de Tambacounda, ont présenté leurs idées de projet et défini leurs business plan".

A l'en croire, la qualité des idées du lauréat et son travail ont permis de le distinguer en vue de pouvoir l'appuyer dans son projet.

Il a donné en modèle le promoteur qui, selon lui, a commencé avec de petites choses, en définissant sa clientèle, son business model. "Nous, ADEPME, on lui apporte de l'assistance technique. (...)".

"Notre objectif, c'est de territorialiser les politique publiques, pas simplement dans la région, mais aussi dans chaque départements du pays (...)", a conclu Idrissa Diabira.