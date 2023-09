Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi - « Un climat de paix et une bonne gouvernance constituent un atout majeur pour la réalisation des ODD »

Le chef de l'Etat congolais, Félix Tshisekedi a estimé, mercredi 20 septembre, qu'un climat de paix et de bonne gouvernance constituent un atout majeur pour la réalisation des ODD d'ici 2030.

Il l'a dit lors de la 11e conférence internationale annuelle sur le développement durable, tenue à New York, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU.

Cette rencontre a été axée sur les principaux défis et opportunités en matière de développement durable à mi-chemin de l'agenda 2023.

Félix Tshisekedi a fait savoir que le principe de ne laisser personne à coté est au coeur de l'agenda 2030 :

« Agir pour vaincre la pauvreté et la vulnérabilité en le laissant personne de côté constitue une condition sinéquanone pour atteindre les ODD en RDC ».

Il a ainsi plaidé pour la mise en place des politiques courageuses et urgentes afin d'élargir des mesures de protection sociale et d'endiguer les inégalités de revenus afin de soutenir les personnes vulnérables dont des jeunes et des femmes.

Le chef de l'Etat congolais a également laissé entendre qu'accélérer les progrès vers les ODD reste un défi majeur pour un pays comme la RDC.

C'est pour cette raison, a-t-il poursuivi, le gouvernement congolais a adopté la feuille de route sur l'accélération des ODD en vue d'agir de manière plus approfondie, rapide et ambitieuse, en provoquant une transformation sociale et économique nécessaires pour réaliser les ODD d'ici 2030.

Ma gratitude envers le Réseau des Nations unies pour le développement des solutions durables pour l'avoir associé à cette activité sur la réalisation des ODD d'ici 2030.