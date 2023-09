Sénégal: Gamou - La SONAGED appuie les comités d'organisation de Léona Niassène et de Médina Baye

Kaolack — Une délégation de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED) conduite par son directeur technique, Mamadou Wade, a remis mercredi des équipements de nettoiement et engins d'assainissement aux comités d'organisation du gamou de Léona Niassène et de Médina Baye.

Ces deux cités religieuses de la ville de Kaolack se préparent à accueillir des milliers de fidèles, à l'occasion de la célébration de l'édition 2023 du Mawlid, un évènement qui commémore la naissance du prophète Mohamed (PSL).

Mamadou Wade était accompagné de l'adjoint au directeur de la SONAGED, Lamine Kébé, ainsi que d'autres membres.

»Les équipements de nettoiement mis à la disposition des comités d'organisation sont constitués d'équipements lourds comme les bennes-tasseuses, des pelles-mécaniques, de camions entre autres matériels de nettoiement. Ces engins lourds sont destinés à remblayer les zones inondées, notamment tout autour de la cité de Médina Baye, pour permettre aux pèlerins de passer un bon Gamou », a dit M. Kébé, lors de la cérémonie remise de cet appui aux responsables des comités d'organisation du Gamou de Léona Niassène et de Médina Baye.

"En plus de ces engins lourds, nous avons aussi mobilisé du petits matériels composés de brouettes, de pelles, de gants, de masques et autres articles nécessaires pour accompagner les comités d'organisation, les associations, aider toute la communauté à s'organiser et disposer davantage de moyens dans les opérations de nettoiement qui permettent à la ville de Kaolack d'être propre avant, pendant et après, le Gamou", a-t-il ajouté.

»Des bacs à ordures sont également mis à disposition pour le conditionnement des déchets », a-t-il encore soutenu, indiquant que le dispositif de la SONAGED est déjà en place à Kaolack pour accompagner la communauté à nettoyer la ville.

Il a indiqué que du côté du personnel, un "nombre assez conséquent" de bénévoles sera déployé en plus de nos agents locaux, pour assurer le suivi et le maintien avant, pendant et après cet évènement religieux, prévu le mercredi 27 septembre prochain.

Yoro Diouf, un membre de la commission assainissement et environnement du Comité d'organisations des manifestations et activités de la Fayda (COMAF), a salué cet appui de la SONAGED, espérant que ce dispositif aidera à mieux nettoyer la ville cette année.

"Nous magnifions l'accompagnement de la SONAGED, parce qui parle de Gamou pense forcément à l'hygiène et de salubrité. La SONAGED nous a toujours accompagné au niveau de Médina Baye et en dehors dans toute la commune de Kaolack où tout le monde salue l'engagement de ses agents", a ajouté M. Diouf.