Sénégal: AEMO - Des enfants des régions de Thiès et Diourbel récompensés pour leurs performances

Thiès — Une trentaine d'apprenants sous la surveillance du dispositif d'Action éducative en milieu ouvert (AEMO) des régions de Thiès et Diourbel, ont été récompensés à Thiès pour les résultats qu'ils ont obtenus au cours de l'année scolaire 2022-2023.

Au total, 32 lauréats ont reçu, mardi, des récompenses, dont trois prix d'excellence et 29 prix d'encouragement, a dit Cheikhou Diop, inspecteur de l'éducation surveillée et de la protection sociale (IESPS) de la Cour d'appel de Thiès qui couvre les régions de Thiès et Diourbel.

Les récipiendaires sont des enfants en situation difficile, placés dans des établissements scolaires ou des sections d'apprentissage par les AEMO de ces deux régions, relevant du ressort de la Cour d'appel de Thiès.

Les trois prix d'excellence sont allés respectivement à un élève de CM1 du Centre d'adaptation sociale de Nianing (département de Mbour), un autre en électricité du Centre polyvalent de Bambey et à une lauréate en couture du Centre sauvegarde de Thiès.

La sélection des lauréats a mis en avant les critères d'excellence et de conduite des enfants, pour ces structures qui travaillent sur la rééducation et la réinsertion, a expliqué M. Diop, relevant que le comportement reste "le plus déterminant".

La cérémonie a eu lieu dans la salle de délibérations du conseil départemental de Thiès, en présence des responsables des Aemo de Mbour, Tivaouane, Thiès, Tivaouane, Diourbel, Bambey, en plus de parents de bénéficiaires et d'acteurs de l'éducation surveillée et de la protection sociale. Des anciens de ce circuit éducatif ont aussi pris part à cette rencontre.

Cheikhou Diop a souligné l'importance de cette cérémonie de récompense d'enfants en situation difficile, un moyen de les motiver et de leur montrer qu'ils ont les mêmes chances de réussite que les autres.

Gamou Diop, lauréate d'un prix d'excellence en couture qui a décroché son certificat d'aptitude professionnel (CAP) au Centre sauvegarde de Thiès, entend poursuivre cette formation, pour obtenir son Brevet d'enseignement professionnel (BEP) et ouvrir son atelier. Il n'exclue pas non plus de devenir formatrice.

Le secteur de la protection se porte relativement bien au Sénégal, même s'il a des "défis majeurs" à relever, parmi lesquels celui de l'adoption du code de l'enfant qui est toujours "dans les tiroirs". S'y ajoute la loi portant statut des "daaras", pour prendre en charge le problème de la mendicité des enfants talibés. Bien qu'une loi visant à régir le secteur, est "techniquement prête", elle n'est toujours pas adoptée à l'Assemblée nationale.

Consciente de la nécessité d'améliorer le niveau d'insertion des apprenants, la Direction de la protection judiciaire et sociale a, "pour la première fois », de son existence, créé en 2023, un bureau s'occupant de cette question.

Interpellé sur degré de collaboration des parents des enfants accueillis dans les structures d'éducation surveillée, Cheikhou Diop, inspecteur de l'éducation surveillée et de la protection sociale (IESPS) de la Cour d'appel de Thiès, a noté qu'il est "relativement satisfaisant", même s'il "peut être amélioré".

En moyenne, 6.000 enfants sont pris en charge par l'éducation surveillée à travers le pays. La région de Thiès compte 9 services dédiés à ce type d'éducation, soit le plus important au plan national.