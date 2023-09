Cote d'Ivoire: Infrastructures routières- Les travaux du projet d'Abidjan transport du programme Compact (Mcc) lancés à Abidjan

Le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, a procédé, au nom du président de la République, Alassane Ouattara, le mercredi 20 septembre 2023, au grand carrefour de Koumassi, à Abidjan, au lancement officiel des travaux du projet d’Abidjan transport (Atp) du Programme Compact Millennium Challenge Corporation (Mcc).

Selon des sources gouvernementales, la cérémonie s’est tenue en présence du secrétaire général de la Présidence, Abdourahmane Cissé, Pca du Millennium Challenge Account (Mca), de plusieurs membres du gouvernement dont celui de l’Equipement et de l’Entretien routier, Amédé Kouakou, de l’ambassadeur des Etats-Unis en Côte d’Ivoire, Sem Davis Ba et du représentant résident du Mcc, Sonia Shahrigian.

Le Projet d’Abidjan transport (Atp) d’un montant d’environ 179 milliards Fcfa, est un projet structurant du secteur des transports routiers qui vise à accroître la compétitivité de la ville d’Abidjan en tant que pôle de croissance du pays en améliorant la fluidité du trafic routier.

Les travaux de ce projet concernent la réhabilitation et l'aménagement d'environ 21 km de voiries urbaines sur quatre axes structurants de la ville d’Abidjan. Il s’agit notamment des boulevards du Port et Vridi sur 7,1 kilomètres de routes en 2X2 voies avec du Béton compacté au rouleau (Bcr), de la Voie express de Yopougon sur 7,5 kilomètres de routes en 2X3 voies, du Boulevard de la Paix sur 5,6 kilomètres de routes en 2X2 voies. Et le Boulevard Vge avec la construction d'un échangeur au niveau du Grand garrefour de Koumassi.

« La Côte d’Ivoire se couvre d’infrastructures modernes. Et les routes, petites ou grandes, qui se modernisent et se construisent aux quatre coins du pays en sont l’une des illustrations les plus parlantes », s’est réjoui Patrick Achi, ex -Pca du Mca, pour qui « développer une route, c’est faire avancer la Côte d’Ivoire solidaire voulue par le Président de la République et par près de 30 millions d’ivoiriens ».

Pour le Chef du gouvernement ivoirien il n’y a pas d’autres choix que de poursuivre le développement dans les secteurs cités, car les questions liées à la mobilité demeurent fondamentales pour le développement du pays en général et Abidjan en particulier.

Rassurant des dispositions prises pour impacter le moins possible la circulation durant la durée des travaux, il a appelé au civisme et à l’indulgence des usagers de la route concernant les désagréments inévitables que ces travaux occasionneront.

L’’ambassadrice des Etats-Unis en Côte d’Ivoire, Davis Ba a, quant à elle, indiqué, que ce programme compact est un engagement entre les deux nations, une confirmation des valeurs communes, un témoignage de la grandeur du partenariat qui les lie.

A noter que le programme compact Côte d’Ivoire est un don du gouvernement américain à travers le Mcc. En plus du projet Abidjan transport, le programme permettra la réalisation du projet compétences pour l’employabilité et la productivité. D’un coût de plus de 322 milliards Fcfa, il prendra fin en août 2025.