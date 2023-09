Afrique: Algérie/Mauritanie - Tenue de la 6e session du Conseil des hommes d'affaires à Nouakchott

NOUAKCHOTT — Le Conseil des hommes d'Affaires algéro-mauritanien a tenu, mercredi à Nouakchott (Mauritanie), sa 6e session sous la présidence du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, et du ministre mauritanien du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme mauritanien, Lemrabott Ould Bennahi.

La réunion s'est tenue en présence du ministre des Finances, Laaziz Faid, du ministre mauritanien des Finances, Isselmou Ould Mohamed M'bady et de l'ambassadeur d'Algérie en Mauritanie, Mohamed Benattou et ce, en marge de la visite de travail menée par MM. Zitouni et Faid en Mauritanie, au cours de laquelle il a été procédé à l'inauguration de l'"Algerian Union Bank" (AUB) et d'une exposition permanente de produits algériens à Nouakchott.

A cette occasion, M. Zitouni a appelé les opérateurs économiques des deux pays à oeuvrer en vue d'un "partenariat solide", mettant en avant les efforts des hautes autorités des deux pays pour renforcer la coopération économique commune.

Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations a également relevé "la nécessité d'aplanir les difficultés entravant les échanges commerciaux entre les deux pays", soulignant que l'inauguration de l'AUB à Nouakchott constituait un événement "historique" et une étape importante pour renforcer la coopération mutuelle, en plus de l'ouverture d'une exposition permanente de produits algériens dans la capitale mauritanienne.

%

Pour sa part, le président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), Kamel Moula, a mis l'accent, dans son intervention, sur la nécessité de "définir des objectifs à moyen terme visant à augmenter le volume des échanges commerciaux entre les deux pays", rappelant "la volonté des opérateurs économiques des deux pays d'intensifier les échanges commerciaux".

M. Moula a souligné que l'inauguration de l'AUB et l'ouverture d'une exposition permanente de produits algériens à Nouakchott contribueront à donner "un nouvel élan aux relations économiques et à diversifier les échanges bilatéraux".

De son côté, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien (UNPM), Mohamed Zine El Abidine Ould Cheikh Ahmed, a affirmé que "la coopération économique fructueuse est la clé pour créer l'intégration économique souhaitée", mettant en avant le rôle du Conseil des hommes d'affaires algéro-mauritanien en la matière.

Il a également ajouté que les secteurs de l'agriculture, de l'industrie et de la pêche étaient parmi les secteurs les plus importants pour renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays.

Pour rappel, l'inauguration de l'AUB a été rehaussée par la présence du ministre des Finances, Laaziz Faid, du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, et des ministres mauritaniens des Finances, Islamou Ould Mohamed Mabadi et du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, Lamrabet Ould Banahi.

Ont également assisté à l'événement, le Gouverneur de la Banque centrale mauritanienne, Mohamed Lemine Dhehby, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien (UNPM), Mohamed Zine El Abidine Ould Cheikh Ahmed, l'ambassadeur d'Algérie en Mauritanie, Mohamed Ben Attou, et le président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), Kamel Moula.

L'"Algerian Union Bank", dont le siège est au coeur de la capitale Nouakchott, est le fruit d'un partenariat entre quatre banques publiques algériennes: le Crédit populaire d'Algérie (CPA, avec 40% du capital), la Banque extérieure d'Algérie (BEA, 20%), la Banque nationale d'Algérie (BNA, 20%) et la Banque de l'Agriculture et du Développement rural (BADR, 20%) avec un capital total de 50 millions de dollars.

Aussi, une exposition permanente de produits algériens, relevant de la Société algérienne des foires et exportations (Safex), a été ouverte, mercredi à Nouakchott, baptisée "Export", avec comme objectif la promotion des échanges commerciaux entre l'Algérie et la Mauritanie et avec les autres pays africains.