Congo-Kinshasa: Infrastructures - Alexis Gisaro pose la première pierre de la construction du centre de formation de l'INPP

La commune urbano-rurale de Maluku sera bientôt dotée d'un centre de formation de l'Institut national de préparation professionnelle (INPP). La construction de ce centre moderne selon les standards internationaux s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du projet Kin-Elenda dans son volet « Développement de compétences ».

Pour matérialiser le projet de construction du centre de formation de l'INPP, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Gisaro Muvunyi, a respecté la tradition en posant la première pierre de construction au cours d'une cérémonie pour marquer le lancement des travaux. C'était en présence des autorités communales, coutumières et des partenaires.

Le nouveau centre à construire suivant le contrat signé le 10 août 2023 entre la cellule Infrastructures et la Société générale de construction ( SGC) comprendra un bâtiment des salles de formation (R+1), un bâtiment des laboratoires (R+1), un bâtiment pour dortoirs et restaurant (R+2) et une voirie interne. Il sera également question de maintenir l'électrification du site, de la construction d'un forage d'eau avec un réseau de distribution, l'aménagement général du site avec un mur de clôture et une guérite ainsi qu'un aménagement paysager avec une zone sportive.

Pour le ministre d'État Alexis Gisaro, il s'agit d'un projet palpable et éloquent que les bénéficiaires directs et toute la population n'attendaient que sa réalisation. « Il y a presque un mois, plus précisément le 10 août 2023, j'avais, à l'occasion de la signature du contrat des travaux de construction du centre de formation professionnelle de l'INPP, émis le voeu ardent et pressant de voir enfin démarrer, et ce, après une longue préparation, le premier chantier véritable du Projet Kin-Elenda un projet ambitieux et complexe, il faut l'avouer, au regard de la multiplicité des secteurs d'intervention et des intervenants », a déclaré le patron des ITP. C'est pour moi, a-t-il poursuivi, un moment de joie profonde, car le train est enfin lancé pour ainsi dire. «Le projet est donc effectif sur le terrain, c'est le plus important car les bénéficiaires directs et toutes nos populations n'attendaient que cela ».

%

Outre la construction du centre de formation, Alexis Gisaro a révélé que plusieurs autres activités relevant du projet Kin-Elenda seront lancés incessamment. Il s'agit notamment de la construction du bâtiment administratif de la Maison communale de Ndjili et d'aménagement des places de la Maison communale et Sainte-Thérèse, les travaux de lutte contre l'érosion et les inondations avec l'aménagement et la construction des avenues Mulele et Nsau et les collecteurs adjacents ainsi que les drainages complémentaires.

Après la pose de la première pierre de construction du centre de formation, l'infatigable Alexis Gisaro s'est rendu dans la commune de la N'sele précisément sur le boulevard Kinkole pour suivre l'évolution des travaux de réhabilitation exécutés sur ce tronçon. Même exercice sur l'avenue B.A.T au quartier Mpasa 3 où ce membre du gouvernement s'est imprégné de l'exécution des travaux. Satisfait de l'évolution des travaux, Alexis Gisaro a encouragé l'entreprise adjudicatrice et surtout à respecter le délai imparti.