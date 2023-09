Congo-Kinshasa: Mongala - Des rapports indexent Cokibafode dans l'exploitation illicite du bois

Le site d'information Actualite.cd vient de livrer une publication faisant partie d'une série d'enquêtes réalisées avec l'appui de Rainforest Journalism Fund en partenariat avec Pulitzer Center. Cet article concerne la société d'exploitation forestière Congo King Baisheng Foresty Development (Cokibafode) dans la province de la Mongala en République démocratique du Congo (RDC).

Cokibafode appartient à la Chinoise Lu Yunying, peu connue des Congolais mais ayant des entrées importantes sur les deux rives du fleuve Congo. Cette société existe depuis septembre 2019, avec un apport de 10 mille dollars, précisent ses statuts. Lu Yunying est aussi citée comme unique propriétaire de Congo Sunflower Forestry Development, autre exploitant forestier basé à Matadi.

Selon un rapport sur les risques liés à l'exploitation du bois réalisé par l'ONG Forest Trends en 2021 pour le Département d'Etat américain, Lu Yunying a repris 9 concessions de près de 1572 ha de la société Maniema Union (ayant appartenu à la famille du général Amisi, dit Tango Four, actuel inspecteur général de l'armée) aujourd'hui engloutie dans Cokibafode et Congo Sunflower. Maniema Union a laissé une ardoise de près de 6 millions de dollars avant de disparaître.

D'après un rapport de mai 2020 de l'Inspection générale des finances (IGF), Cokibafode et Congo Sunflower font partie des 4 sociétés sur 45 ayant apporté les éléments demandés sur les droits dus à l'Etat. Ainsi, Cokibafode devait à l'Etat congolais 266.366 dollars de redevance sur la superficie, et 412.827 dollars au titre de droits non perçus sur les concessions forestières allouées ou cédées. Quant à Congo Sunflower, le montant dû fut de 314.101 dollars de redevance, et 530.564 au titre de droits non perçus. Au total, Lu Yunying devait déjà plus de 1,5 million dollars à l'Etat déjà en 2020. Dans ce rapport, l'IGF soupçonnait sans détour une complicité entre l'administration forestière du pays et ces exploitants, cause de la quasi-absence des recettes publiques provenant de l'exploitation forestière.

Le rapport préliminaire de la revisitation de tous les titres forestiers d'exploitation et de conservation livre des infos supplémentaires sur les pratiques de Lu Yunying. La Commission mise en place par le ministère de l'Environnement recommande la résiliation de 5 contrats de concessions obtenus en 2020 dans les provinces de l'Equateur et de Mongala, et des poursuites judiciaires à l'encontre des autorités politiques et administratives impliquées. À quatre reprises, Cokibafode est même accusée d'avoir opéré un trafic d'influence.

Dans ce même rapport, souligne Actualite.cd, Congo Sunflower a illégalement obtenu 4 contrats de concessions, 2 dans le Bas-Uélé et 2 autres dans la Tshuapa. Pour 3 contrats, la commission recommande là aussi « des poursuites judiciaires à l'encontre des autorités politiques et administratives impliquées ».

Elle suggère de résilier 2 de ces contrats et d'en suspendre 2 autres à titre conservatoire pendant 3 à 6 mois. En 2020, note Actualite.cd, le ministre de l'Environnement, Claude Nyamugabo, fut cité dans le scandale de Tradelink. Cette société a obtenu sous son administration en septembre 2020 des contrats portant sur 6 concessions dites de conservation, couvrant une zone grande comme la moitié de la Belgique.

Des ONG de protection de la nature ont manifesté leur indignation. «Il faut plus d'actions de la part du gouvernement pour mettre de l'ordre dans ce secteur. Plusieurs concessions ont été attribuées sans respect du Code forestier », a commenté Augustin Mpoyi, membre du Conseil pour la défense environnementale par la légalité et la traçabilité. Aujourd'hui, Cokibafode poursuit l'exploitation du bois dans des concessions à Mongala, malgré le non-respect des lois. Et Actualite.cd révèle que cette société n'a pourtant pas de siège identifié à Lisala et Boyangi.