Tunisie: Une dame fait don de son bien à Zarzis - Une leçon de générosité

Une dame originaire de Zarzis résidant en France a fait don d'un terrain de 2.000 m2 pour y construire une école.

Il y a des périodes de l'année, où les associations ou des organisations dites humanitaires, telles l'Union tunisienne de solidarité sociale, et d'autres ONG bougent et s'activent pour collecter des aides de toutes sortes et font don au profit des plus démunis. C'est le cas à l'approche du mois de Ramadan, des deux Aïds et de la rentrée scolaire. Les Zarzissiens résidant en France répondent toujours à l'appel quand on leur demande d'envoyer des équipements à l'hôpital régional de la ville ou de l'aide pécuniaire au club sportif (ESZ), ou bien aux nécessiteux.

C'est dans ce contexte qu'une pharmacienne a agi sans tapage et en toute discrétion pour aider sa ville natale. Elle a eu la noble idée d'offrir une parcelle de terrain de 2 000 m2 pour y construire une école primaire constituée de quatre salles de classe, un bureau pour le directeur, un bloc sanitaire avec la possibilité d'extension si jamais certains donateurs veulent bien se joindre à elle et agrandir ce beau cadeau. Sachant que l'école la plus proche de cette institution se trouve à quelques centaines de mètres. Très bonne nouvelle pour les riverains de la localité.

Par ailleurs, l'époux de cette respectueuse dame est très bien connu par tous les Zarzissiens. Ex-député, ancien maire de la ville, il avait présidé l'ESZ pendant plusieurs années et il avait réussi dans tous les postes qu'il avait occupés. Il n'a pas caché sa satisfaction, exprimant sa fierté de ce geste noble et bienveillant.

Espérons que d'autres philanthropes et hommes d'affaires de la ville emboiteront le pas à cette généreuse et charitable dame qui mérite tous les remerciements.