Tunisie: Le CAB n'arrive pas à gagner - Maher Kanzari - «Je vise une place sur le podium !»

Le nouvel entraîneur cabiste met la barre haut et reste confiant dans les moyens de ses joueurs.

On a attendu une, deux, trois journées, mais rien n'a changé au CAB. Ou plutôt si ! Les Cabistes n'ont pas perdu contre... le dernier au classement, qui, à l'occasion, a enregistré lui aussi son premier point. Plus sérieusement, ce qui retient le plus l'attention est cette inefficacité criarde devant les bois adverses. Avec zéro but en trois matches, on ne peut pas aller loin. Maher Kanzari est promu au poste d'entraîneur pour faire mieux que son prédécesseur. Il a réussi un nul blanc, ce qui est un progrès sur le plan comptable !

«Le match de l'UST nous fixera davantage»

«Les deux équipes ont joué la peur au ventre. On ne peut attendre d'elles un jeu spectaculaire. J'ai pris le Club nordiste en main, sachant que la tâche ne sera pas de tout repos. Je ne suis pas le genre d'entraîneur à jouer pour éviter la relégation. Je suis là pour viser une place au podium même si cela semble difficile. Les premiers classés ne sont pas vraiment très loin. En effet, six points de retard, ce n'est pas énorme. Le parcours est encore long et les confrontations directes sont nombreuses.

Mais notre objectif n'est possible que si on arrive à décoller rapidement. Le match contre l'UST ce week-end nous fixera davantage sur la suite. On fera en sorte de le gagner ! Une première victoire pourra nous faire entrer dans une nouvelle dynamique. Les joueurs gagneront en confiance et donneront ainsi libre cours à leurs qualités, notamment techniques, car je reste persuadé qu'il y a de bons éléments au CAB. Le soutien inconditionnel du public «jaune et noir» aidera, à coup sûr, l'équipe à se surpasser dans ces moments difficiles. Une fois le doute dissipé, on pourra alors pratiquer un meilleur football», pense Maher Kanzari. On devra patienter pour voir ce CAB décoller enfin...