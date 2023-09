Burkina Faso: Mineurs et boissons alcoolisés - Le ministre du Commerce rappelle les obligations faites aux vendeurs

Un communiqué du ministre du Développement industriel, du Commerce, de l'Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises, Serge Gnaniodem Poda, rappelle les interdictions faites aux vendeurs de boissons alcoolisées et tenanciers de débits de boisson, de vendre des boissons alcoolisées aux mineurs, ou de leur permettre d'accéder dans les débits de boisson s'ils ne sont pas accompagnés d'une personne majeure.

Le communiqué précise également l'obligation d'afficher à l'entrée de tous les débits de boisson la mention « interdit de vendre ou d'offrir à un mineur de moins de 18 ans de l'alcool » à compter du 20 septembre 2023.

Cette communication faite suite au constat de la « consommation de plus en plus abusive des boissons alcoolisées par la frange jeune », indique le communiqué, rappelant que les contrevenants s'exposent à des sanctions.

Il y va de leur santé et de leur formation et de l'avenir de la nation, ajoute le ministre, invitant les citoyens à signaler tout cas de non-respect de ces mesures aux numéros verts : : 80 00 11 84/85 (Ouagadougou) et 80 00 11 86 (Bobo-Dioulasso).