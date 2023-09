Mauritanie: Rrévision de l'accord fiscal et des procédures douanières à partir d'octobre prochain

NOUAKCHOTT — Le ministre des Finances, Laaziz Faid a annoncé à Nouakchott (Mauritanie) qu'il sera procédé à partir du mois d'octobre prochain, à la révision de l'accord fiscal et des procédures douanières entre l'Algérie et la Mauritanie, dans le but d'accompagner les institutions et les opérateurs et de renforcer les échanges économiques entre les deux pays.

Lors d'une conférence de presse tenue mercredi, au terme d'une visite de travail effectuée avec le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations Tayeb Zitouni en Mauritanie, M. Faid a indiqué qu'en vue de développer les relations économiques et commerciales entre l'Algérie et la Mauritanie "tous les moyens fiscaux et douaniers disponibles seront exploités", notant que le Directeur général des douanes mauritaniennes sera en Algérie à partir du mois d'octobre prochain, sur instruction du ministre mauritanien des finances, et ce en vue d'examiner toutes les facilités accordées aux institutions et aux opérateurs dans les domaines douanier et fiscal".

Le ministre a également évoqué le projet routier Tindouf (Algérie) - Zouerate (Mauritanie) qu'il a qualifié de +projet du siècle+ après la route transsaharienne, soulignant que cette route favorisera "une vie économique" et aura un impact non seulement sur les institutions et opérateurs économiques, mais aussi sur les populations de la région, compte tenu du rôle qu'elle aura dans le rapprochement des deux peuples.

Concernant l'inauguration de "l'Algerian Union Bank", le ministre des Finances a affirmé qu'il s'agit d'une concrétisation de la coopération sud-sud que l'Algérie a initiée, soulignant que d'autres projets seront mis en oeuvre ultérieurement, à l'instar d'une école d'études paramédicales et un centre de formation professionnelle dans le cadre du projet routier Tindouf-Zouerat, outre un vaste programme de formation des cadres mauritaniens au niveau des instituts relevant du secteur financier en Algérie.

De son côté, le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations a affirmé qu'en inaugurant "l'Algerian Union Bank" et le Showroom des produits algériens à Nouakchott, la Mauritanie sera la première destination pour le lancement des projets économiques algériens vers les pays africains, soulignant qu'après cette exposition, un grand palais des expositions sera prochainement réalisé, regroupant toutes les installations. Il a remercié à ce propos l'Etat mauritanien pour l'attribution de l'assiette foncière nécessaire à la mise en oeuvre de ce projet au profit de l'Algérie.

M. Zitouni a précisé que les deux projets concrétisés permettront aux opérateurs économiques d'exporter leurs produits et services et de nouer des partenariats avec leurs homologues mauritaniens et avec d'autres pays", soulignant la nécessité de lever les obstacles pour faciliter les échanges et accompagner les opérateurs économiques afin de favoriser les échanges économiques entre les deux pays.

Après avoir soutenu que la Mauritanie faisait partie de la région de l'Afrique de l'Ouest, qui dispose d'un grand marché, M. Zitouni a souhaité voir ce départ à partir de la Mauritanie faciliter l'accès à ce marché, soulignant qu'après ce pays, d'autres pays africains tels que le Sénégal, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Nigeria et l'Afrique du Sud seront également ciblés, puis d'autres pays sur d'autres continents, conformément aux directives des autorités algériennes.

Intervenant à cette occasion, le ministre mauritanien du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, M. Lemrabott Ould Bennahi, a exprimé sa satisfaction pour cette "journée historique" marquée par l'inauguration de la banque "AUB" et l'ouverture d'un showroom des produits algériens à Nouakchott, ce qui reflète, a-t-il dit, les orientations des deux pays et les aspirations des deux peuples en faveur de "la promotion des échanges commerciaux et du financement des investissements pour l'intégration économique des deux pays".

Le ministre a également exprimé la "disposition de son pays à fournir tout le soutien et les facilités nécessaires pour permettre aux produits algériens d'accéder au marché mauritanien et d'être également présents dans les autres pays du Sahel".

Pour sa part, le ministre des Finances mauritanien, M. Islamou Ould Mohamed Mabadi, a estimé que l'inauguration de la banque "AUB" et l'ouverture d'un showroom des produits algériens à Nouakchott constituaient un nouveau jalon dans les relations algéro-mauritaniennes, mettant en avant le plein soutien de son pays à l'intégration économique des deux pays et à l'établissement d'un partenariat reposant sur le principe gagnant-gagnant.

Situé au coeur de la capitale Nouakchott, l'AUB est le fruit d'un partenariat entre quatre banques publiques algériennes, à savoir: le Crédit populaire d'Algérie (CPA, avec 40% du capital), la Banque extérieure d'Algérie (BEA, 20%), la Banque nationale d'Algérie (BNA, 20%) et la Banque de l'Agriculture et du Développement rural (BADR, 20%) avec un capital total de 50 millions de dollars.

Aussi, un showroom de produits algériens, relevant de la Société algérienne des foires et exportations (Safex), a été ouverte, mercredi à Nouakchott, baptisée "Export", avec comme objectif la promotion des échanges commerciaux entre l'Algérie et la Mauritanie ainsi qu'avec les autres pays africains.

Pour rappel, les ministres des Finances et du Commerce et de la Promotion des exportations ont été reçus par le Premier ministre mauritanien, Mohamed Ould Bilal, en présence des ministres mauritaniens des Finances et du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme.

Les ministres Faid et Zitouni ont également eu des rencontres avec leurs homologues et des responsables financiers et commerciaux mauritaniens.

Le Conseil des hommes d'Affaires algéro-mauritanien a tenu, à cette occasion, sa 6e session sous la présidence de M. Zitouni, et Ould Bennahi, en présence des ministres des Finances des deux pays et de l'ambassadeur d'Algérie en Mauritanie.