Gabon: Le RPM s'est inscrit dans une logique d'alternance au sommet de l'Etat'

Propos introductifs à la conférence de presse animée par le patriote Alexandre Barro Chambrier, président du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité (RPM)

Libreville, le mercredi 20 septembre 2023

Mesdames et Messieurs de la presse, je vous remercie d'avoir répondu nombreux à notre invitation à la présente conférence de presse. Je souhaitais en effet vous rencontrer pour échanger sur les importants développements de la situation intervenus au plan national depuis les élections d'août 2023.

Dès sa création, le Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM), s'est inscrit dans une logique d'alternance au sommet de l'Etat. C'est dans cette optique que j'ai pris mon bâton de pèlerin pour aller à la rencontre des populations de l'intérieur du pays. Partout dans le Gabon, le RPM et son président ont reçu un accueil chaleureux et émouvant.

Ces rencontres avec les populations du Gabon profond avaient pour but de faire connaitre le parti, son leader, ses dirigeants ainsi que ses idéaux. Partout où je suis passé, les populations exprimaient librement leur volonté de voir le leader du RPM que je suis se porter candidat à la présidentielle d'août 2023. Après avoir murement réfléchi, j'ai humblement accédé à cette demande.

Comme vous le savez, au début de l'année 2023, nous avons, un certain nombre de partis politiques de l'opposition auxquels se sont joints des personnalités politiques indépendantes, décidé de nous regrouper au sein d'une plateforme dénommée Alternance 2023 en vue d'aller ensemble aux élections d'août 2023. Nous visions deux objectifs principaux :

mutualiser nos ressources humaines, matérielles et financières et parvenir à des candidatures consensuelles au niveau des élections législatives, locales et de l'élection présidentielle. Nous partions du principe qu'aucun parti n'était à lui seul, suffisamment implanté sur l'ensemble du territoire, pour être en mesure de fournir tous les scrutateurs et les représentants exigés, dans les bureaux de vote, par la loi. Il fallait donc additionner nos forces pour espérer couvrir l'ensemble des bureaux de vote.

Pour les mêmes raisons nous avons fait le choix, au titre des législatives et des locales, de retenir dans chaque circonscription les candidats et les listes qui présentaient le plus de chance de l'emporter. En ce qui concerne l'élection présidentielle, nous étions convenus d'aboutir, dans toute la mesure du possible, à une candidature consensuelle afin d'éviter tout risque de dispersion des voix.

Je dois à la vérité de dire que dans l'ensemble, nous avons atteint nos objectifs et contre toute attente, l'introduction par le pouvoir d'Ali Bongo du bulletin unique nous a largement aidés à affiner notre stratégie. Cette manoeuvre nous a davantage convaincu de la nécessité de nous concentrer sur l'élection présidentielle, de retirer tous nos candidats aux législatives et de désigner un candidat consensuel pour l'élection présidentielle. Ce qui fut fait, le 18 août 2023, avec le choix du Professeur Ondo Ossa.

En sacrifiant ma candidature au profit de celle du professeur Ondo Ossa, je voulais, comme toujours, placer le Gabon au-dessus de toute autre considération. A cet égard, je voudrais remercier les Gabonaises et les Gabonais qui avaient décidé de m'accorder leurs suffrages et qui ont peut-être été déçus de ne pas me voir aller jusqu'au bout.

Mesdames et Messieurs,

Malgré la désignation tardive du professeur Ondo Ossa, et les entraves de toute sorte dressée sur notre chemin par le pouvoir de l'époque, nous avons pu mener campagne et nous avons, partout où nous sommes passés, reçu le meilleur accueil des populations qui ont adhéré à notre choix et exprimé leur soutien massif au candidat de la plateforme Alternance 2023.

Je voudrais d'ailleurs saisir cette occasion pour rendre hommage au candidat consensuel, le Professeur Ondo Ossa pour son engagement. Je tiens aussi à saluer le patriotisme de mes pairs de la plateforme Alternance 2023. Je salue également les efforts déployés par l'équipe de campagne ainsi que les sacrifices consentis par toutes nos équipes tant au niveau du comité national de campagne qu'au niveau des comités locaux.

Nous avons conduit une belle campagne électorale et les dispositions que nous avons mises en place pour la centralisation des résultats ont assez bien fonctionné, même si nous n'avons pas été en mesure d'obtenir l'ensemble des résultats. Nous étions néanmoins dans une dynamique victorieuse avant que d'une part, le Centre Gabonais des Elections n'annonce des résultats tronqués qui donnaient Ali Bongo vainqueur, et que d'autre part, les militaires ne prennent le pouvoir et n'annulent les faux résultats proclamés par le Centre Gabonais des Elections.

Le principal enseignement que je tire de ces événements c'est que nous avons eu raison d'aller aux élections, contrairement à ceux qui prônaient le boycott. En effet, c'est face à notre montée en puissance et à l'obstination du pouvoir déchu de tricher pour se maintenir coûte que coûte aux affaires, en ayant recours au besoin à une répression sanglante, que les militaires sont intervenus et ont mis fin au régime impopulaire d'Ali Bongo.

En étant la principale force politique de l'opposition durant la campagne électorale, nous avons en quelque sorte contribué à créer les conditions de l'intervention des militaires qui ont fait preuve de courage et de patriotisme. Je tiens à répéter ici que l'action des militaires a été salvatrice car elle a permis au pays d'éviter un nouveau bain de sang ainsi qu'une grave crise post-électorale.

C'est ici, le lieu pour moi de saluer une nouvelle fois, le courage, la bravoure et la détermination de notre armée de mettre un terme à cette forfaiture qui n'avait que trop durée. Et avec elle, son lot de morts.

La prise du pouvoir par les militaires, engage donc le pays vers une période de transition dont la durée n'est pas encore définie, mais que nous souhaitons la moins longue possible.

Le RPM a pris acte de la mise en place du Comité de Transition pour la Restauration des Institutions (CTRI) et est disposé, compte tenu de ses engagements, à l'accompagner. Nous sommes disposés à mettre à disposition des cadres de notre Parti pour l'aider à réussir le processus de transition. Nous allons néanmoins demeurer vigilants pour éviter que nous ne retombions dans les travers du passé.

Il est vrai qu'il n'y a plus ni majorité ni opposition puisque nous sommes dans un régime d'exception, mais les aspirations profondes des gabonaises et des gabonais à la démocratie, à l'état de droit et à la bonne gouvernance demeurent. Il faut donc que nous revenions, dans un délai raisonnable, à la normalité c'est-à-dire à un ordre constitutionnel respectueux des principes démocratiques et des droits de l'Homme.

De ce point de vue, nous agirons comme une force de proposition pour alimenter le CTRI de nos analyses et de nos réflexions afin que le modèle politique et institutionnel qui sortira de la transition permette l'enracinement dans notre pays de la transparence et des autres valeurs démocratiques.

Président du RPM