Angola: João Lourenço pour la solidarité entre les Nations

Luanda — - Le Chef de l'État angolais, João Lourenço, a déclaré mercredi, à New York, aux États-Unis d'Amérique, que la pandémie de Covid-19 a démontré l'importance et la force de la solidarité entre les Nations, pour faire face et résoudre les grands problèmes mondiaux.

Intervenant à la 78ème session de l'Assemblée générale de l'ONU, l'homme d'État angolais a souligné que les trois dernières années devraient servir de paradigme pour d'autres défis, notamment ceux liés à la lutte contre la pauvreté, aux disparités entre pays en développement et pays développés dans le domaine de la science et la technologie, facteur important et indispensable pour stimuler le développement et le bien-être des peuples.

Pour lui, la coordination et l'articulation entre les nations du monde, qui ont été la note dominante dans le processus de lutte contre le Covid-19, ont mis en évidence le rôle central des institutions multilatérales.

Selon João Lourenço, le pluralisme dans les relations internationales est la principale garantie de l'efficacité des actions entreprises pour résoudre les grands problèmes auxquels l'humanité est aujourd'hui confrontée.

Le Chef de l'État angolais a souligné l'importance du multilatéralisme comme meilleur mécanisme pour résoudre les différends, promouvoir la coopération et le développement économique inclusif, soulignant le rôle des Nations Unies dans la recherche de solutions universelles basées sur le consensus et le respect des droits de l'homme.