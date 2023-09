Afrique Australe: L'Angola défend la promotion de la culture de la paix

Luanda — - Le Chef de l'État angolais, João Lourenço, a encouragé mercredi, aux États-Unis d'Amérique, la promotion d'une culture de paix pour renforcer la stabilité et le développement de l'Afrique.

Intervenant au deuxième jour du Débat de la 78ème session de l'Assemblée générale de l'ONU, il a souligné que l'Angola s'affirmait comme un promoteur du dialogue, qui ne doit pas se limiter aux espaces politiques et diplomatiques.

Selon le Président en exercice de la SADC, le dialogue doit impliquer un large éventail d'acteurs, à savoir les organisations de la société civile, les entreprises et les particuliers, et accordant une place prépondérante à la jeunesse, véritable moteur du développement.

Selon João Lourenço, c'est dans cet esprit que l'Angola a décidé d'accueillir le Forum panafricain pour la culture de la paix en Afrique, en partenariat avec l'Union africaine (UA) et l'UNESCO, dont la 3ème édition aura lieu en novembre prochain année, à Luanda.

Le Forum, également connu sous le nom de « Biennale de Luanda », constitue une plateforme privilégiée d'échange entre différentes cultures, religions et modèles sociaux, à travers des sessions interactives et constructives pour identifier, promouvoir et diffuser des modèles viables et inclusifs de résolution pacifique des conflits en Afrique.

De son point de vue, l'événement peut servir de référence potentiellement inspirante dans d'autres régions.

L'engagement diplomatique de l'Angola

Dans son discours, João Lourenço a mentionné l'engagement diplomatique de la République d'Angola dans des initiatives et des programmes en faveur de la prévention, de la gestion et de la résolution des conflits en Afrique, en particulier dans le contexte actuel de grands défis et opportunités pour l'affirmation du continent dans le contexte mondial contexte.

Il a souligné que la République d'Angola cherche à apporter son expérience en matière de construction de la paix, de l'harmonie et de la réconciliation nationale pour résoudre les conflits qui ravagent le continent africain, en particulier en République Démocratique du Congo (RDC).

João Lourenço estime qu'une base de confiance peut être construite entre les belligérants, ce qui contribuera à une réduction des tensions dans la région des Grands Lacs et conduira à la paix tant souhaitée. DC/SC/VM/ELJ/LUZ