Angola: États-Unis - La ministre défend davantage d'actions pour prévenir les urgences sanitaires

New York — La ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, a défendu mercredi, aux États-Unis d'Amérique, l'adoption d'actions audacieuses pour renforcer la manière dont le monde prévient, prépare, répond et se relève des urgences de santé publique.

Intervenant à la réunion de haut niveau sur la prévention, la préparation et la réponse aux pandémies, dans le cadre de la 78ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies, la gouvernante angolaise a jugé nécessaire de tirer les leçons de l'urgence sans précédent du Covid-19.

Elle a reconnu les énormes efforts collectifs déployés pour contrôler la pandémie actuelle, mais a averti qu'il ne fallait pas oublier les grandes carences et les profondes insuffisances de l'architecture sanitaire aux niveaux national et mondial.

Selon la ministre, il y a eu récemment une augmentation significative du nombre d'épidémies et d'urgences sanitaires sur le continent africain, entraînant un énorme impact socio-économique.

Dans un autre domaine, il a déclaré que l'Angola reconnaissait les contributions à la réforme des régimes de gouvernance, de réglementation et de financement international pour les urgences de santé publique et les pandémies.

Selon elle, les activités les plus critiques sont le travail de l'Organe intergouvernemental de négociation (INB) sur l'Accord de pandémie et les efforts des États parties au sein du Groupe de travail sur le Règlement sanitaire international pour amender le RSI de 2005.

"Nous espérons que le dialogue mondial actuel offrira l'opportunité d'un changement de paradigme dans la prévention, la préparation et la réponse aux épidémies et aux pandémies, en donnant la priorité à la justice, à la durabilité, à l'inclusion et à l'équité", a-t-il déclaré.

Sílvia Lutucuta a également mentionné que les investissements mondiaux dans le secteur n'ont pas encore conduit à des systèmes de santé fondés sur des soins primaires solides, durables et résilients.

« La récente crise du Covid-19 a mis en évidence les conséquences dévastatrices de la négligence des soins de santé primaires. Cet exemple est remarquable dans le recul généralisé des services de santé et la forte réduction des vaccinations systématiques dans le monde, créant un cercle vicieux de vulnérabilité, en particulier pour les groupes à haut risque de maladie", a-t-elle expliqué.

Elle comprend que les soins de santé primaires peuvent être la clé de l'équité dans la prévention, la préparation et la réponse aux pandémies, c'est pourquoi ils doivent être restaurés et utilisés comme point de coordination pour l'intégration de la prévention, de la préparation et de la réponse aux pandémies.

La ministre de la Santé a souligné qu'un système de soins de santé primaires solide et résilient, préparé aux épidémies, est la pierre angulaire des progrès vers la couverture sanitaire universelle, la réalisation des objectifs de développement durable et la sécurité sanitaire mondiale.

"Dans notre monde interdépendant, personne n'est en sécurité tant que tout le monde ne l'est pas. Nous saluons les efforts visant à promouvoir l'adoption d'une stratégie globale de lutte contre les pandémies, reconnaissant les impacts complexes et de grande envergure que cela implique", a-t-elle conclu.