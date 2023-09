Angola: João Lourenço termine sa mission à New York

New York — Le Président de la République, João Lourenço, a terminé mercredi sa journée de travail à New York, aux États-Unis d'Amérique (USA), avec un agenda diplomatique intense.

Le point culminant de la dernière journée de son ordre du jour a été son discours lors du débat de la 78ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies, où il a défendu, entre autres aspects, l'égalité de traitement dans les questions liées aux conflits armés.

"La communauté internationale court le risque d'être accusée de traiter différemment, en favorisant le conflit en Europe au détriment des autres, parce qu'ils se trouvent au Moyen-Orient ou en Afrique", a déploré l'homme d'État angolais.

Selon João Lourenço, le fossé entre les pays en développement et les pays développés continue d'être une réalité inacceptable, c'est pourquoi il appelle les Nations Unies, en particulier le Conseil de sécurité, à utiliser des contributions fixes pour les opérations de soutien à la paix mandatées par l'Union africaine.

Il a invité les partenaires internationaux de l'Afrique à croire et à investir dans le marché continental, car ils auront un retour sur investissement satisfaisant dans les différents secteurs.

"Nous entendons répondre aux attentes des jeunes Africains qui sont obligés d'essayer de réaliser leurs rêves en dehors de leur continent dans des contextes d'adaptation presque toujours difficiles, en plus du risque élevé pour leur vie que beaucoup d'entre eux courent lorsqu'ils effectuent des traversées dangereuses de la Méditerranée", a-t-il critiqué.

Mercredi également, après avoir pris la parole devant la plus grande tribune politique du monde, le Président angolais a eu une réunion avec son homologue zimbabwéen, Emmerson Mnangagwa, avec le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, et avec la directrice de Siemmens pour l'Afrique, Isabel Cristina Tomás.

De même, il a promu et dirigé les travaux d'une réunion de la troïka de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, composée de l'Angola, du Kenya (le pays qui a quitté la direction) et du Suriname.

La réunion a analysé un ensemble de sujets liés au fonctionnement de l'OEACP, une organisation transnationale dont le secrétaire général est l'Angolais George Chicoti.

Dans son intervention, en tant que président par intérim de l'OEACP, João Lourenço a déclaré que l'organisation, avec un milliard et demi de personnes réparties sur trois continents et 79 pays, représente une force non négligeable dans le concert des nations, en raison du rôle qu'elle peut jouer en contribuant à construire un monde de paix et de sécurité

Il a promis de tout faire pour exercer une présidence active, inclusive et axée sur les résultats, ainsi que pour mettre en oeuvre les décisions adoptées lors des précédents sommets des chefs d'État et de gouvernement.

"Je veux donc mettre un accent particulier et faire appel à votre soutien inestimable, afin que nous puissions faire face aux énormes tâches qui nous sont confiées", a-t-il exprimé.

Il a considéré l'existence d'un esprit d'unité, le respect des obligations statutaires et l'appréciation de chacun des organes comme étant fondamentaux, pour devenir plus forts et capables de répondre aux défis complexes auxquels sont confrontés les pays membres.

Dans un autre sens, le Président angolais a déclaré que le monde traverse une période particulièrement difficile, avec la prolifération des guerres, des conflits entre nations, du terrorisme, des changements anticonstitutionnels de pouvoir, le changement climatique, les maladies endémiques et les pandémies qui, en conséquence, entraînent une grave crise alimentaire, humanitaire et énergétique dont les pays membres de notre organisation sont les premières et principales victimes.

Le plus grave, a-t-il dit, est le fait que les institutions internationales créées pour faire face à ce type de situations et y apporter une solution rapide ont démontré qu'elles sont impuissantes et n'ont pas de solutions à la hauteur des défis actuels.

"C'est pourquoi les peuples du monde, dont nous constituons la majorité, exigent des réformes profondes de la gouvernance mondiale, du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour mieux traiter les questions de paix et de sécurité universelles, et des institutions financières telles que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et l'Organisation mondiale du commerce", a-t-il indiqué.

Il a réaffirmé son attachement aux principes et objectifs de l'OEACP, afin que le plein accomplissement de ses obligations conduise au renforcement des liens d'amitié, de solidarité et de coopération entre l'organisation et ses partenaires internationaux.

Il faut rappeler que le Président de la République d'Angola est arrivé samedi dernier à New York, après une mission officielle à La Havane, Cuba.

Sur le territoire américain, il a participé au Sommet sur les objectifs de développement durable, tenu dans le cadre de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, et a eu plusieurs rencontres bilatérales.

Dans ce domaine, il est mis en relief les rencontres avec ses homologues d'Estonie, Alar Karis, et des Comores, de l'Union africaine, Azali Assoumani, avec l'ancien Premier ministre du Royaume-Uni et leader de l'Institut pour le changement global, Tony Blair, ainsi qu'avec e Scott Nathan, PDG de la Société financière internationale américaine (DFC), et Jacob Stausholm, PDG de Rio Tinto.

João Lourenço a également rencontré l'Administratrice de l'Agence des États-Unis pour le développement international, Samantha Power, qui a réitéré l'enthousiasme de son pays pour une plus grande implication, notamment à travers des investissements dans les infrastructures pour développer le Corridor de Lobito.

Cet investissement, a-t-il déclaré, peut être réalisé par le biais du Partenariat pour les infrastructures et les investissements mondiaux.

Power a souligné le leadership du président Lourenço dans la diversification de l'économie du pays, la lutte contre la corruption et l'investissement dans la sécurité alimentaire et hydrique de l'Angola, ainsi que la discussion des opportunités d'accroître la participation de l'USAID.