Angola: Le numéro un angolais défend la lutte contre le changement climatique

New York — Le Président de la République, João Lourenço, a défendu mercredi, à New York, aux États-Unis d'Amérique (USA), la préservation de l'Environnement à travers la mise en oeuvre de l'Accord de Paris sur le Changement Climatique et la question de la biodiversité.

Le Chef de l'État angolais, qui s'exprimait au siège des Nations Unies, au cours de la deuxième journée du débat général de la 78ème session de l'Assemblée générale de l'organisation mondiale, a appelé la communauté internationale à accomplir, dans la mesure du possible, les promesses faites lors des deux dernières éditions de la COP sur le financement climatique.

Il a expliqué qu'il est nécessaire que le sommet de la COP 28, qui se tiendra aux Émirats arabes unis, cesse d'absorber une partie importante de l'ordre du jour.

Il a estimé qu'il fallait se concentrer, de manière concrète, sur la mise en oeuvre urgente des mesures à prendre en vue de réduire les gaz polluants, la déforestation, le réchauffement climatique "et ainsi sauver notre planète Terre pendant qu'il est encore temps".

Tout au long de son discours, le Chef de l'État angolais a également évoqué la présidence angolaise de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) et les derniers développements de sa coopération avec l'Union européenne.

A cet égard, il a souligné la conclusion de la négociation de l'accord de partenariat entre l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique avec l'Union européenne, dont la cérémonie de signature devrait avoir lieu prochainement, marquant ainsi une nouvelle phase de cette coopération adaptée à la réalité actuelle et aux aspirations des États membres des deux organisations.

Selon le président angolais, cet instrument important sur lequel se basera la coopération entre l'OEACP et l'Union européenne, définit les bases sur lesquelles seront conçues les actions dans les domaines les plus variés, avec un accent particulier sur la durabilité environnementale et le changement climatique, le développement humain et social, migration et mobilité.

Solidarité avec le Maroc et la Libye

Le Président de la République d'Angola a profité de l'occasion pour exprimer sa solidarité avec les peuples et les gouvernements du Maroc et de la Libye pour les victimes humaines et les destructions causées par les récentes catastrophes naturelles, notamment le choc sismique et l'inondation d'une partie du territoire.

"Permettez-moi de saisir cette occasion, au nom du gouvernement et du peuple angolais, pour exprimer nos profondes condoléances aux autorités et aux peuples du Maroc et de la Libye, pour la perte soudaine de milliers de vies humaines et d'un précieux patrimoine national, comme conséquence de catastrophes naturelles", a-t-il déclaré.

