Afrique: João Lourenço plaide pour un réel soutien à l'Afrique

Luanda — - Le Chef de l'État angolais, João Lourenço, a plaidé mercredi, aux États-Unis d'Amérique, pour un véritable soutien pour la construction d'infrastructures en Afrique.

Selon le Président de l'Angola, qui s'exprimait à l'Assemblée générale des Nations Unies (ONU), il est impératif d'apporter un réel soutien au développement, à travers le financement à des conditions favorables de la production et de la distribution d'énergie électrique et d'eau potable, des communications routières et ferroviaires itinéraires

Il a soutenu que ce soutien devrait être global pour la construction d'infrastructures sanitaires de base, la construction d'écoles, d'hôpitaux, entre autres, et les investissements privés directs dans les économies africaines, afin que l'Afrique puisse apporter une plus grande contribution à l'économie mondiale.

Selon le président angolais, l'Afrique cherche des moyens de sortir de son état actuel, comme l'initiative de création de la Zone de libre-échange continentale africaine, avec plus d'un milliard de consommateurs et qui constitue une plateforme de progrès du continent.

Il a salué l'appel du secrétaire général de l'ONU, António Guterres, sur la nécessité de réformer l'architecture financière mondiale et de stimuler les ODD de l'ordre de 500 milliards de dollars par an, pour faire face aux défis émergents.

Pour l'homme d'État, cette situation génère anxiété et frustration parmi les populations les plus vulnérables qui, lorsque leurs attentes ne sont pas satisfaites, deviennent facilement perméables aux influences négatives dangereuses pour l'ordre et la stabilité de leurs pays respectifs.

João Lourenço a rappelé qu'au cours des dernières décennies, l'Afrique a connu des transformations qui ont galvanisé des changements ayant un impact sur les générations futures.

« De nombreux pays africains ont résolu des conflits, investi ce qu'ils pouvaient dans le développement socio-économique et promu l'éducation de leurs citoyens, les rendant ainsi plus informés et plus disposés à contribuer au développement économique et social de leurs pays respectifs », a-t-il déclaré.

À ce sujet, João Lourenço a déclaré que les transitions démocratiques sont devenues régulières et que les institutions essentielles à la consolidation de la démocratie sont devenues plus intervenantes et, par conséquent, plus capables d'apporter soutien et solidité aux acquis démocratiques réalisés dans les pays africains.

Selon le Président en exercice, il s'agit d'un bilan qui doit être salué « et nous sommes convaincus que tout doit être fait pour qu'il n'y ait pas de retour aux modèles qui existaient avant l'avènement de la démocratie en Afrique ».

Toutefois, le Chef de l'Etat a relevé que le manque de perspectives économiques et sociales observé dans de nombreux pays crée un terrain fertile pour la subversion et l'affaiblissement des démocraties récentes sur le continent africain.