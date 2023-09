Sénégal: JOJ « DAKAR 2026 - Ibrahima Wade relève la montée en puissance des préparatifs

Dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, la cinquième réunion de la Commission de Coordination (CoCom) du CIO s'est tenue, ce mercredi 20 septembre 2023 à Dakar. À l'issue de cette rencontre, la présidente de la commission de coordination des JOJ de Dakar 2026 et membre du Comité International Olympique (CIO).

« Nous sommes ravis des progrès accomplis par Dakar 2026 dans le cadre des préparatifs des JOJ. Grâce à des initiatives telles que le festival Dakar en Jeux, les valeurs olympiques et l'esprit des JOJ gagnent le coeur de la jeune génération sénégalaise », a déclaré Kirsty Coventry, lors d'une rencontre avec la presse organisée sous forme de visioconférence. Ce, après avoir pris connaissance des projets pour le festival Dakar en Jeux et été informée des avancés enregistrés dans d'autres secteurs clés de la préparation des Jeux. « En mettant l'accent sur la mobilisation des jeunes, Dakar 2026 promet d'être non seulement la vitrine du talent sportif de la jeunesse, mais aussi une célébration de l'esprit plein de vie et du potentiel des jeunes au Sénégal et sur tout le continent africain », a-t-elle ajouté, indiquant qu'ils ont à « coeur non seulement d'offrir un événement sportif d'envergure mondiale, mais aussi de laisser un héritage durable qui responsabilise et inspire les jeunes au Sénégal et dans toute l'Afrique. »