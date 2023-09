Afrique Australe: L'Angola et la Chine signent un accord pour moderniser le système professionnel

Luanda — L'Institut National d'Emploi et Formation Professionnelle (INEFOP) et l'entreprise Yalong Inteligente Equipment Group ont signé récemment, dans la ville chinoise de Whanzou, un accord de coopération de cinq ans.

Le mémorandum a été signé par le directeur général de l'INEFOP, Manuel Mbangui, et le président de l'entreprise Yalong, Chen Jiquan, et vise à moderniser et équiper les centres de formation professionnelle du pays.

Selon un communiqué envoyé mercredi à l'Angop, l'accord vise également la formation technique des formateurs angolais, en tenant compte de l'évolution du secteur industriel, et permettra le développement d'actions pour ajuster l'offre de formation aux besoins des l'innovation et les avancées technologiques dans le secteur industriel.

Au moment de la signature, le président de la société Yalong a exprimé son intérêt à soutenir l'Angola, à améliorer la formation technique professionnelle et l'enseignement supérieur.

Il a exprimé son intention de s'étendre en Angola, avec la création d'un pôle.

A l'occasion, le directeur général de l'INEFOP, Manuel Mbangui, a exprimé sa satisfaction pour le travail réalisé par l'entreprise Yalong, pour doter CINFOTEC Huambo d'une technologie plus avancée, et pour la formation de techniciens angolais.

Il a considéré qu'il était nécessaire de former le capital humain pour tirer davantage parti des investissements, ainsi que d'équiper les institutions.

Yalong est l'une des entreprises leaders en Chine dans le domaine de la production d'équipements, du développement technologique et de l'innovation pour l'enseignement et la formation techniques et professionnels.

Elle coopère avec l'Angola dans la fourniture d'équipements, dans le cadre du don du gouvernement chinois pour la construction et l'équipement de Cinfotec, dans la province de Huambo.