Cameroun: Camer.be sur le podium des meilleurs journaux en ligne au Cameroun

C'est le résultat d'une enquête initiée par l'Organisation Non Gouvernementale ONG Journaliste en Afrique pour le Développement JADE. Le résultat a été dévoilé au cours d'une conférence de presse pleine d'émotion à Douala au Cameroun. Avec, à la catégorie de la presse en ligne cameroon-info.net, camer.be et actu-cameroun.

Cette étude baptisée « Top 3 des médias » intervient au moment où les médias exercent dans des conditions de plus en plus difficiles. L'assassinat de Martinez Zogo, chef de chaine de la radio Amplitude FM et Olla Bebe, animateur radio à Yaoundé ont été, sans doute, les déclencheurs de cette étude. Pour Etienne Tasse, représentant de JADE de « rendre au journalisme sa place en tant que gardien des droits humains ». Justement, le thème de cette étude vient apporter une solution à l'actualité ambiante au Cameroun « Une presse libre pour promouvoir les droits humains »

Les critères choisis étaient :

Le professionnalisme des médias

Le pluralisme d'opinion

La fiabilité des informations diffusées

La dénonciation des violations des droits humains

L'indépendance.

Sur les deux derniers critères, le journal en ligne Camer.be est le meilleur dans un échantillon de 25 journaux dans la catégorie presse cybernétique triés sur le volet. Le journal dont la ligne directrice est « l'information nette et claire » tisse ainsi sa toile, basé sur l'indépendance de ton et la liberté dans le traitement de l'information depuis sa sortie des fonts baptismaux en 2005.

Un jury composé de journalistes de renom et reconnus pour leur intégrité a conduit de bout à bout cette étude. A l'instar de Valentin Simeon Zinga, Xavier Messe, Denis Kwebo, Eclador Pekoua, Rodrigue Tongue, ils sont Directeurs de publication, président d'association de journalistes, et représentant des organisations de défense des droits Humains. Sur une fiche de notation « chaque membre du jury liste d'après son appréciation 5 médias les plus professionnels en presse écrite, en télévision, en radio et en presse en ligne » le résultat, on le connait

Presse écrite :

Mutations,

Le Jour

Le Messager

TV :

Equinoxe TV,

STV

Canal 2

Radios :

Radio Balafon,

Radio Equinoxe,

Radio Siantou

Presse en ligne :

Cameroon-info.net,

Camer.be

Actucameroun.

Pour Bernard BATANA, administrateur Cameroun « cette distinction nous appelle à plus d'ardeur au travail pour mériter davantage la confiance des visiteurs de notre site. En tant que sentinelle de la morale collective, de l'éthique et des bonnes moeurs, nous serons présents partout où les droits humains seront mis à rude épreuve. Dans l'exercice quotidien, nous n'écrirons jamais pour nuire autant que nous ne refuserons pas de publier une information vraie, vérifiée et irréfutable pour plaire »

