Cameroun: Pascal Messanga Nyamding - « Le président Paul Biya est en danger »

A l'instar du Gabon, un coup d'Etat est-il possible au Cameroun ? Le sujet fait la résistance dans l'actualité et suicide les passions les plus exacerbées. La presse joue son rôle de relaie.

Le Pr Pascal Messanga Nyamding, politologue et « Biyaiste » jusqu'à la moelle tire sur la sonnette d'alarme « Les gens qui ne connaissent pas la politique de Paul Biya veulent sacrifier le Président » Au cours d' l'émission Club d'Elite du 10 Septembre 2023 sur la chaine de télévision Vision4, celui qui considère Paul Biya comme son maitre politique a haussé le ton « Le RDPC comme mouvement politique est neutralisé par des hommes sans foi ni loi » non sans dénoncer la mafia sectaire des réseaux qui appris le président en otage.

Le thème de l'émission était for évocateur « La théorie du coup d'Etat scientifique » Une sorte de remise en cause de l'ordre régnant à Yaoundé qui, pour Saint Eloi Bidoung, ancien militant du parti au pouvoir révoqué est « une construction intellectuelle dont le but est de saquer le pouvoir » Aussi, dans cette atmosphère politique plutôt électrique et pour Dieudonné Essomba, un autre panéliste « un coup d'Etat peut être saint » dans la mesure ou la présidence fonctionne comme une boite noire et que les gens peuvent prendre des décisions au nom du président.

La question est remise à l'ordre du jour avec la sortie de Jean Marc Bikoko, point focal de la coalition « Tournons la page » (branche Cameroun), à l'occasion de la journée mondial de la démocratie. Le décor, c'est que La situation actuelle du Cameroun marquée, entre autres, par la longévité au pouvoir et une mal gouvernance endémique qui affecte tous les secteurs de la vie publique et suscite aussi bien l'indignation que la révolte des citoyens qui en sont les principales victimes est, à quelques différences près, similaire à celles des pays où se sont produits les coups d'État. Pour Bikoko, « Dans le domaine politique, la plupart des principes fondamentaux de la démocratie sont bafoués par le gouvernement et son administration. Non seulement l'initiative des lois est le fait exclusif du gouvernement au détriment du parlement, mais aussi les lois ne sont ni appliquées, ni respectées.

Le dispositif électoral est, particulièrement, vicié et ne peut, en aucun cas, permettre l'expression libre de la volonté populaire quel que soit le type d'élection du fait de l'organe en charge de la gestion des élections (ELECAM), dont la configuration structurelle et le mode de fonctionnement ont été délibérément plombés au point de devenir des machines de fabrication des victoires du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) ».

Sur le plan économique, Coopération avec le Cameroun « La Corée du Sud ajuste ses priorités ». Le pays a pris de nouveaux engagements au cours d'une conférence qui a réuni les hauts représentants de 54 pays africains à Busan du 12 au 15 septembre 2023. Alamine Ousmane Mey, ministre de l'Economie, de la planification et de l'aménagement du territoire représentait le Cameroun aux travaux écrit L'Economie Quotidien.

Cameroon Tribune s'intéresse à la Banque des Pme pour annoncer « Le DG suspendu ». Une décision de la Commission bancaire de l'Afrique centrale, rendue publique, hier, interdit à Agnès Mandeng née Ndoumbe la gestion d'un établissement de crédit ou de microfinance au sein de la Cemac pendant une période de 10 ans. C'est le résultat d'une procédure disciplinaire ouverte contre cette banque en mars dernier.