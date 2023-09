Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 22 Septembre 2023

Niger : Opération mains propres- Le Cnsp met en place une Commission

Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (Cnsp), le Général Abdourahamane Tiani, a signé ce mercredi 20 septembre une ordonnance portant création, missions, composition et modalités de fonctionnement d’une Commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale (Coldeff). Selon les explications du porte-parole du Cnsp et du gouvernement de transition, la Commission dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour mettre en œuvre les orientations du Cnsp relatives à la lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, dans le respect des lois et règlements de la République. Il s’agit principalement, et selon le Cnsp, de recouvrer tous les biens publics illégalement acquis ou détournés.(Source : actuniger.com)

Rdc: Paix et sécurité- Félix Tshisekedi réclame un retrait accéléré de la Monusco

Le président de la République démocratique du Congo (Rdc) Félix Tshisekedi a insisté mercredi à la tribune de l'Onu pour que s’opère un retrait accéléré des Casques bleus de son pays, regrettant que ces derniers n'aient pas pu tenir tête aux groupes armés. Le président congolais Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'adresse à la 78e Assemblée générale des Nations Unies au siège de l'Onu à New York, le 20 septembre 2023.Le président de la République démocratique du Congo (Rdc) Félix Tshisekedi a insisté mercredi à la tribune de l'Onu pour que s’opère un retrait accéléré des Casques bleus de son pays, regrettant que ces derniers n'aient pas pu tenir tête aux groupes armés.« Il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir le principal acteur de sa propre stabilité », a-t-il lancé lors de l'Assemblée générale de l'Onu. Dans cet objectif, le retrait progressif de la mission de maintien de la paix l'Onu (Monusco) et de ses plus de 15.000 Casques bleus « est une étape nécessaire pour consolider les progrès que nous avons déjà réalisés », a-t-il estimé. (Source : africanews)

%

Guinée : A la tribune de l’Onu- Le colonel Mamadi Doumbouya : « Nous sommes suffisamment matures pour définir nos priorités »

« Le putschiste n’est pas seulement celui qui prend les armes, qui renverse un régime. (...) Les vrais putschistes, les plus nombreux, c’est ceux qui utilisent la fourberie, qui trichent pour manipuler les textes de la Constitution afin de se maintenir éternellement au pouvoir. » a fait valoir la tête de la transition guinéenne lors d’une prise de parole franche et directe à la tribune des nations unies le jeudi 21 Septembre 2023.Mamadi Doumbouya a abordé les multiples coups d’État qui secouent l’Afrique francophone. Au nombre des facteurs cités, la corruption, la mauvaise gouvernance de certains présidents et la répartition inéquitable des richesses nationales. Par conséquent, le colonel Mamadi Doumbouya a appelé la communauté internationale à adopter une nouvelle perspective vis-à-vis de l’Afrique, encourageant une coopération sincère, basée sur des partenariats mutuellement bénéfiques. (Source : aniamey.com)

Mali : Exploitation judicieuse de l’or- Mieux contrôler la production et l’exportation pour mieux profiter des retombées

Faire profiter le pays de ses richesses. Telle est l’ambition des autorités de la Transition de notre pays. C’est ce qui a justifié l’audit du secteur minier malien et aussi de l’adoption d’un nouveau code minier qui était aussi une recommandation des Assises nationales de la refondation (Anr). Pour que l’or brille pour les maliens, pensent de nombreux observateurs, il faudra «une réforme et une refonte en profondeur» qui fera de l’Etat un véritable acteur par le biais de joint- venture/contrat d’entreprise et un modèle de régulation viable. Nous pensons que cela n’est possible qu’à deux conditions : que le Mali se donne les moyens de réellement contrôler la quantité d’or extraite de notre sous-sol, y compris au niveau de l’orpaillage, et que, secundo, l’Etat puisse juguler le trafic d’or à partir de notre pays. (Source : abamako.com)

Burkina Faso : Affaires militaires- La grogne monte dans les casernes

Un mouvement d’humeur a gagné des garnisons militaires le 20 septembre avant d’être finalement contenu. Ces dernières semaines, le régime du capitaine Ibrahim Traoré se montre particulièrement sur ses gardes. L’affaire a été suffisamment sérieuse pour que certains se demandent si un nouveau coup d’État n’était pas en gestation au Burkina Faso. Selon plusieurs sources militaires et sécuritaires jointes par Jeune Afrique, des mouvements d’humeur ont eu lieu mercredi 20 septembre dans la soirée dans différents camps militaires y compris au camp Sangoulé Lamizana de Ouagadougou – avant d’être finalement contenus. ( Source :Jeune Afrique)

Togo : Sotouboua- Les acteurs clés sensibilisés sur les enjeux de la cybersécurité

Sotouboua, L’Agence nationale de la cybersécurité (Ancy) en partenariat avec Cyber defense Africa (Cda) a sensibilisé les acteurs clés de la préfecture de Sotouboua sur les enjeux de la cybersécurité le mercredi 20 septembre à Sotouboua. Cet atelier s’inscrit dans le cadre d’une tournée nationale de sensibilisation sur le sujet. L’objectif est de s’assurer que les administrations identifient les risques qui menacent la sécurité des réseaux et systèmes d’informations. Il s’agit de développer la coopération avec les autorités déconcentrées et décentralisées pour diffuser les bonnes pratiques en matière de cybersécurité et permettre aux concitoyens de prendre réellement conscience de l’ampleur des menaces sur internet. Entre autres pratiques, ils ont convié les participants à avoir des mots de passe robustes, très complexes et à les changer régulièrement, à faire des mises à jour régulières de leurs appareils et logiciels. Les experts ont conseillé d’éviter les réseaux Wifi publics des aéroports, des hôtels et des gares ainsi que des sites douteux ou illicites. (Source : alome.com)

Benin : Vente de produits pétroliers- Des stations- services épinglées pour non-respect des normes

Une équipe de l’Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité a mené, mardi 19 septembre 2023, une opération dans les stations-services de la commune d’Abomey-Calavi pour contrôler les pompes à essence. Des stations-services de la commune d’Abomey-Calavi n’utilisent pas des pompes à essence respectant les normes en vigueur au Bénin. Certaines stations-services ont été épinglées lors d’une opération de contrôle. Les agents de l’Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité ont mis les pompes à essence sous scellés. Selon les informations, les responsables des stations-services ont été placés sous convocation. L’opération de contrôle a été lancée suite aux plaintes des usagers. Ces derniers se plaignent de la quantité d’essence servie dans les stations-services. (Source : acotonou.com)

Côte d’Ivoire : Feu d’hydrocarbure- Un incendie maîtrisé à la Société ivoirienne de raffinage

Un incendie s'est déclaré jeudi aux environs de 11h (heures locale et Gmt) à la Société ivoirienne de raffinage (Sir) et a été « maîtrisé « trente minutes plus tard grâce aux opérations de secours. Selon une note à la presse, « Ce jeudi 21 septembre 2023 aux environs de 11h, il y a eu une fuite enflammée à l'intérieur du four 87F05. Aussitôt les équipes opérationnelles se sont mobilisées pour éteindre le feu. Fort heureusement, avec l'efficacité de l'action des équipes, le feu sur l'équipement 87F05 a été maîtrisé en 30 minutes. Les opérations de sécurisation de l'installation se poursuivent et cela génère forcément des flammes hautes aux deux torches de la raffinerie », rapporte un communiqué transmis à la Sir. La SIR a assuré par ailleurs, qu'il n'y a pas eu de victimes et que l'incident n'affectera pas l'approvisionnement en produits pétroliers. (Source : abidjan.net)