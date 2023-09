Congo-Kinshasa: Bassin du Congo - Le Forum régional sur la conservation de la nature clôt ses portes à Kinshasa

Kinshasa a accueilli les assises du Forum régional sur la conservation de la nature et les droits fonciers des communautés locales et peuples autochtones du Bassin du Congo. Durant trois jours, experts, gouvernements et sociétés civiles venus des pays du Bassin du Congo ont tenté de répondre à bons nombres d'aspects touchant la conservation de la nature et les droits des communautés locales et peuples autochtone.

Avec notre correspondant à Kinshasa

À l'issue de cette rencontre, les participants ont formulé plusieurs recommandations, les unes plus importantes que les autres. Par exemple, aux gouvernements des pays du Bassin du Congo, il a été demandé, entre autres, d'élaborer ou de mettre à jour les stratégies nationales de la conservation de la nature tout en protégeant les droits des communautés locales.

Les pays de cette zone doivent aussi harmoniser le cadre juridique sur les ressources naturelles dans la perspective de la reconnaissance des droits fonciers des peuples autochtones. Mais ils devront eux-mêmes se responsabiliser en cartographiant leur espace traditionnel et en expliquant leur mode de vie. Leur contribution est aussi attendue dans la lutte pour préserver la biodiversité.

Quant à la société civile, il lui est demandé de mettre en place un cadre d'échange pour la promotion et la protection juridique des droits fonciers des communautés autochtones. À charge pour les gouvernements d'assurer et de renforcer la protection des communautés locale, comme par exemple pour les Pygmées. Gouvernement et partenaires doivent prendre en compte cette dimension humaine.