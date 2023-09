Afrique du Nord: Le Maroc accorde 11 milliards d'euros pour reconstruire les zones touchées par le séisme

Le Maroc panse ses plaies après le séisme du 8 septembre dernier qui a fait, d'après le dernier bilan officiel, près de 3 000 morts et plus de 5 600 ont été blessées. Le royaume a annoncé ce jeudi 21 septembre un budget de près de 11 milliards d'euros destiné à la reconstruction, au relogement et à la valorisation des zones touchées au sud de Marrakech.

L'enveloppe prévue par les autorités doit bénéficier à 4,2 millions d'habitants sur une période de cinq ans, selon le communiqué officiel. Le programme porte notamment sur le « relogement des personnes sinistrées, la reconstruction des habitats et la réhabilitation des infrastructures ».

Le chantier est titanesque : la commission interministérielle a listé dans sa première version quelque 50 000 logements totalement ou partiellement détruits. L'un des problèmes est que le séisme a notamment touché des zones montagneuses reculées et difficiles d'accès : le programme prévoit d'ailleurs un « désenclavement et une mise à niveau des territoires » et veut aussi encourager « l'activité économique » de ces régions, largement défavorisées.

Depuis le 8 septembre, les rescapés ont été relogés dans des campements où ils vivent avec les aides des autorités et des bénévoles.

Mais il y resterait près de 300 000 sans abris, selon l'Unicef, et le temps presse pour leur trouver une solution plus pérenne : il n'est pas rare que les températures descendent sous la barre des -10°C en hiver en haute montagne.