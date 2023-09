Sénégal: Secteur bancaire sénégalais - L'Abs Bank arrive avec un capital de 100 millions de dollars américains

Le paysage bancaire sénégalais compte désormais 29 banques. Ce secteur qui comptait, à fin mars 2023, 28 banques, accueille l'Alegerian bank of Senegal (Abs bank) dont le siège social, se situant sur la route des Almadies, a été inauguré ce jeudi 21 septembre 2023.

100 millions de dollars américains. C'est le capital doté à la 29eme banque qui entre dorénavant dans la place financière sénégalaise. Il s'agit de l'Agerian bank of Senegal (Abs Bank) dont l'inauguration, ce jeudi 21 septembre, du siège social a enregistré la présence des hautes autorités étatiques et bancaires au Sénégal.

Le ministre algérien en charge des finances qui a conduit la délégation de son pays en vue de l'inauguration dudit siège, a indiqué que le lancement de l'Alegerian Bank of Senegal (Abs Bank) découle de la vision et de la volonté stratégiques du président algérien Abdelmadjid Tebboune et de son homologue sénégalais Macky Sall.

« L'Abs Bank, dotée d'un capital de 100 millions de dollars américains et créée par quatre banques publiques algériennes jouissant d'une grande solidité financière et capitalisant une très grande expérience dans tous les métiers de la banque, ambitionne clairement de participer à la réalisation du Plan Sénégal émergent (Pse) en apportant son expertise en matière de services financiers pour soutenir les entreprises institutionnelles ainsi que les particuliers dans leurs parcours économiques », a confié Lazzid Faid.

%

A l'en croire, l'Abs Bank s'attellera également à accompagner les opérateurs économiques pour le développement des investissements dans la région et soutenir les actions des institutions multilatérales visant à accompagner la transformation socio-économique de l'Afrique.

Bien entendu, a-t-il souligné, les objectifs de la banque seront portés par des compétences bancaires des deux pays qui feront, sans aucun doute, preuve d'un engagement certain pour développer un modèle d'affaires résilient, un esprit commercial vif et des bases d'amélioration continue dans le respect de la réglementation en vigueur et des hauts standards du secteur.

Par ailleurs, le ministre sénégalais en charge du commerce, de la consommation et des petites et moyennes entreprises a manifesté « tout le plaisir du gouvernement et du peuple sénégalais à accueillir la délégation algérienne à Dakar pour l'inauguration de sa première dans l'espace Uemoa ».

Le Sénégal magnifie la coopération avec l'Algérie

Abdou Karim Fofana, en l'occurrence avoue que la démarche algérienne aboutissant à la création de Abs Bank « participe au rapprochement de nos économies et au raffermissement des relations entre nos populations par les échanges commerciales ».

M. Fofana a également signalé que l'inauguration d'un showroom permanent des produits algériens au Sénégal devrait suivre celle de l'Algerian bank of Sengal. C'est dire, selon lui, que la coopération entre le Sénégal et l'Algérie connaît un dynamisme fort.

Il a, enfin, donné les assurances du gouvernement sénégalais quant à l'accompagnement nécessaire pour l'aboutissement de « ce ambitieux projet qui permettra de consolider un partenariat Sud-Sud et gagnant-gagnant entre les deux pays ».

Le directeur général de Abs Bank a rappelé que la stratégie axée essentiellement sur l'inclusion financière, le financement de l'économie, la soutenabilité de la croissance sans frontières, la qualité de service, l'innovation, la diversification de l'offre commerciale seront les pratiques qui vont gouverner la banque.

Abdelhafid Haned a aussi dit qu'ils sont très confiants, de par l'engagement de leurs collaborateurs, à relever les défis en termes de financements structurés, de la promotion des relations économiques et commerciales entre l'Algérie et le Sénégal ; des relations commerciales en Afrique et de la consolidation des rapports entre les différents acteurs économiques.

Le ministre algérien en charge des finances a également fait savoir que le secteur bancaire algérien a connu, au cours des dernières décennies, des avancées notables et spectaculaires en matière de modernisation de son infrastructure technique et matériel et en termes de développement de ses compétences.

Aussi, a-t-il dit, les pouvoirs publics algériens, conscients des nouveaux défis économiques et motivés par un engagement indéniable en faveur du développement du continent, ont estimé nécessaire d'engager le déploiement des banques nationales au niveau continental.

C'est dans cet esprit, a-t-il ajouté, que le projet de Abs Bank a vu le jour, traduisant ainsi la volonté d'Algérie à donner davantage de profondeur aux relations économiques avec le Sénégal.