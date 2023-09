Maroc: Sidi Ifni - Session de formation sur l'INDH

Sidi Ifni — Une session de formation sur le renforcement des capacités des différents acteurs territoriaux impliqués dans la mise en œuvre des projets de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) a été organisée jeudi à Sidi Ifni.

Cette formation, qui a ciblé 35 bénéficiaires, constitue la deuxième étape, après celle organisée dans la province de Guelmim, d'un programme régional de formation lancé mercredi par la division de la coordination régionale pour le développement humain à la wilaya de la région Guelmim-Oued Noun.

Les bénéficiaires de cette formation ont été répartis en trois ateliers : le premier concerne les responsables des comités locaux de développement humain et les agents d'autorité, le deuxième était destiné aux associations travaillant dans le domaine de l'INDH, alors que le dernier atelier s'adressait aux fonctionnaires de la division de l'action sociale, de la division technique et de la division du budget et des marchés.

Le programme régional de formation, qui se poursuivra jusqu'au 26 septembre, cible près de 130 personnes du dispositif de l'INDH dans les quatre provinces de la région (Guelmim, Sidi Ifni, Tan-Tan, Assa-Zag).

Ce programme, encadré par des experts en entrepreneuriat, économie numérique, sciences administratives, développement des organisations et communication institutionnelle, s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de formation et de renforcement des compétences élaborée par la Coordination nationale du développement humain sur une durée de trois années (2021-2023) visant à former et à renforcer les capacités des ressources humaines et des personnes impliquées dans la mise en oeuvre des programmes de l'initiative.

Le chef de la division de la coordination régionale du développement humain à la wilaya de la région Guelmim-Oued Noun, Khadija Atouif, a déclaré à la MAP que cette formation qui cible le dispositif de mise en œuvre de l'INDH dans toutes les provinces de la région Guelmim-Oued Noun, s'inscrit dans le cadre de la stratégie régionale de formation élaborée par la Coordination régionale de l'INDH en vue de développer les compétences des acteurs impliqués dans le domaine de l'initiative.

Elle a ajouté que l'objectif de ce programme de formation est de renforcer les capacités des acteurs locaux, de stimuler les partenariats multilatéraux, ainsi que d'améliorer le contenu de ces formations et d'assurer leur continuité en vue de mettre en œuvre les programmes de l'INDH.