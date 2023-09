Madagascar: 5e édition de la FIA - De nombreux produits innovants et bio à l'honneur

La 5e édition de la Foire Internationale de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche (FIA) se tient depuis hier jusqu'à dimanche au parc des Expositions Forello à Tanjombato.

De nombreux produits innovants et bio y sont à l'honneur. On peut citer, entre autres, le cactus rouge et ses produits dérivés, lancés par le projet Miavotse à Taolagnaro. « Nous participons à cette foire dans le but de trouver des partenaires commerciaux tout en valorisant le cactus rouge dont dispose en grande potentialité la partie Sud de l'île. On peut l'exploiter en jus ou en confiture », explique son promoteur.

Quant aux communautés locales villageoises protégeant une réserve marine avec l'appui de Conservation International dans le district d'Antsiranana II, elles sont fières de présenter à la FIA leurs produits halieutiques tels que les calmars pesant jusqu'à 2 kg l'unité, les poulpes à 4 kg l'unité et les crabes atteignant 1 à 2 kg la pièce. Pour l'entreprise soutenue par PROJERMO en matière de production d'arachide, elle se lance dans la transformation de l'huile d'arachide en savon de ménage, savon de beauté et savon de toilette, et ce, avec des procédés artisanaux pour un résultat 100% naturel.

Village bio

En outre, la patate douce à chair orange est promue dans le cadre de cette foire internationale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Elle est facile à produire et s'adapte au changement climatique. Elle contribue à la lutte contre la malnutrition compte tenu de sa forte teneur en vitamine A tout en renforçant le système immunitaire.

La farine de manioc de haute qualité et ses produits dérivés sont exposés en même temps. Quant à la plateforme Haricot du Vakinankaratra (SFMT), elle a présenté la farine nutritive à base de haricot à cette occasion. « C'est la seule farine nutritive avec des apports nutritionnels complets », expose le promoteur.

Il faut savoir que de nombreuses organisations paysannes représentant les 23 régions de Madagascar ont participé activement à cette foire. La majorité des produits exposés sont bios. Un village bio regroupant les entreprises membres du Symabio est d'ailleurs érigé lors de cet événement. Dans la même foulée, le ministre de l'Agriculture et de l'Elevage, Harifidy Ramilison, a exposé le guichet unique agricole, toujours dans le cadre de cette foire. « Il s'agit d'un outil crucial comprenant dix services essentiels pour soutenir les producteurs », a-t-il évoqué.

Animaux d'ornementation

Par ailleurs, un espace est dédié à l'exposition des animaux d'élevage et d'animaux d'ornementation. On peut citer, entre autres, les différentes races de chiens ainsi que les lapins comme le géant de Flandre, les canards sauvages, les paons et les faisans. Parlant des animaux d'élevage, les poulets de race très rustique Brahma, au prix de 500 000 Ar le couple et d'autres races à savoir le kuroiler venant de Tanzanie, sont exposés à la foire. Le coq pesant 6 kg se vend à 90 000Ar. Les dindes rouges de race locale provenant de Iakora, dans la région d'Ihorombe, attirent également les visiteurs.

Cette volaille pèse entre 9 et 11 kg et se vend aux environs de 200 000 Ar. Des poneys et des chevaux ainsi que des vaches et des chèvres ne sont pas en reste. Il est à rappeler que cette FIA est organisée conjointement par l'agence Hazovato Forello Expo et le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage. Elle durera jusqu'à dimanche.