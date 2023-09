Ethiopie: La nécessité d'une coopération régionale entre les États riverains de la mer Rouge est soulignée

<strong>Addis Ababa — La coopération régionale est impérative pour renforcer l'interdépendance en matière de sécurité entre les États riverains de la mer Rouge, car la région est devenue de plus en plus complexe et imprévisible, a déclaré le directeur exécutif adjoint de l'Institut des affaires étrangères, M. Mesafint Tefera.

S'exprimant aujourd'hui lors du premier forum consultatif régional annuel sur la dynamique de la sécurité en mer Rouge, Mesafint Tefera a déclaré que le paysage sécuritaire de la région de la mer Rouge avait été énormément remodelé au cours des dernières années.

Cela est dû à divers facteurs tels que les projections économiques, les rivalités militaires, la concurrence pour les ressources, la propagation des mouvements de protestation et la confrontation potentielle entre les acteurs régionaux et internationaux, a-t-il ajouté.

En outre, le directeur exécutif adjoint a déclaré qu'il existait également une menace imminente de la part d'acteurs non étatiques tels que les trafiquants, les pirates, les criminels transfrontaliers, les extrémistes et les terroristes, ce qui rend crucial le besoin de dialogue et de coopération au niveau régional.

Compte tenu de la situation complexe et imprévisible de la sécurité dans la région de la mer Rouge, l'Institut des affaires étrangères a organisé un forum consultatif visant à sensibiliser la population.

%

"Ce forum consultatif régional est organisé dans le but de sensibiliser aux menaces sécuritaires croissantes auxquelles la région est confrontée et continuera d'être confrontée dans un avenir proche, afin d'y répondre de manière efficace.

Il cherche également à engager des discussions ou des plateformes de coopération régionale susceptibles de renforcer l'interdépendance en matière de sécurité entre les États riverains de la mer Rouge, en vue d'accroître l'influence des groupes de réflexion dans l'élaboration des plateformes régionales et de promouvoir entre eux le développement de solutions innovantes aux défis sécuritaires.

Selon M. Mesafint, le forum devrait produire des décideurs politiques bien informés, des politiques axées sur la recherche et finalement façonner l'opinion publique en faveur de la paix par le biais de la recherche, du plaidoyer et des services de vulgarisation.

"En atteignant ces résultats, nous pouvons contribuer à l'établissement d'un forum de la région de la mer Rouge qui soit à la fois sûr et prospère, caractérisé par la paix et la stabilité. Nous avons la capacité de favoriser une atmosphère qui encourage une gouvernance efficace, la coopération et les idées inventives en tirant parti de la connaissance et de la collaboration."

Le conseiller du chef d'état-major de la force de défense nationale éthiopienne, le général de corps d'armée Alemeshet Degife, a déclaré pour sa part que la région de la mer Rouge, qui englobe la Corne de l'Afrique, le golfe Arabo-Persique et l'Afrique du Nord, constitue un environnement géopolitique diversifié.

Outre la géographie, les États de la région partagent des affinités culturelles et religieuses. Dans ce cas, une situation qui se produit d'un côté ou de l'autre de la région a des répercussions immédiates sur l'autre côté.

Compte tenu de l'importance de la région pour le commerce mondial et la sécurité, les pays se sont récemment livrés à une concurrence, construisant des ports et projetant leur influence économique ainsi que leur puissance militaire, a expliqué le conseiller.

Le général de corps d'armée Alemeshet a noté que certains de ces pays ont réussi à établir une forte présence militaire dans la région, tandis que d'autres cherchent encore à s'y implanter.

"Outre les projections géoéconomiques croissantes, les rivalités militaires et le risque de confrontations entre les principaux acteurs régionaux et les acteurs internationaux, les acteurs non étatiques qui opèrent dans la région revêtent également une importance croissante", a-t-il souligné.

Le conseiller a souligné la nécessité de renforcer plus que jamais la coopération et les alliances régionales en matière de sécurité, ajoutant que "nous avons besoin d'un sentiment d'urgence et d'un engagement continu pour relever les défis".

Gebeyehu Ganga, directeur général des affaires du Moyen-Orient, de l'Asie et du Pacifique au ministère des affaires étrangères, a déclaré que différents pays se rendent dans la région de la mer Rouge pour atteindre leurs objectifs stratégiques, économiques et idéologiques depuis 2001.

Malgré les nombreuses possibilités de coopération et d'avantages mutuels qui s'offrent aux pays de la région de la mer Rouge, il a observé que la région est également confrontée à de profonds défis en matière de sécurité.

Le directeur général a enfin exhorté les pays de la région de la mer Rouge à créer un environnement d'institutions interrégionales qui permettent aux citoyens et aux autres parties prenantes légitimes, sous-régionales et internationales, de participer de manière significative aux initiatives de paix et de sécurité.

Selon lui, cela garantirait la paix et la stabilité à long terme de la région de la mer Rouge.