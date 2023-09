Ethiopie: Les préparatifs de la célébration de l'Irrecha sont en cours

<strong>Addis Ababa — La Commission du tourisme d'Oromia a déclaré que les préparatifs sont en cours pour célébrer l'Irrecha de manière colorée et pacifique.

Lors d'un briefing avec les médias aujourd'hui, le vice-commissaire au tourisme d'Oromia, Nega Wodajo, a déclaré que les préparatifs étaient en cours pour célébrer le festival d'Irrecha à Addis-Abeba et à Bishoftu.

Il a également indiqué que les préparatifs de la troisième édition de la Semaine du tourisme d'Oromia étaient en cours.

Dans le cadre du festival Irrecha, la troisième édition de la semaine du tourisme d'Oromia se tiendra du 24 au 27 septembre 2023 et comprendra divers événements, notamment la promotion de la marque Visit Oromia et une exposition, entre autres.

La semaine du tourisme d'Oromia pourrait renforcer les valeurs touristiques du festival Irrecha, a-t-il souligné.

M. Nega a ajouté que la célébration colorée et pacifique de l'Irrecha peut mettre en valeur l'Éthiopie en tant que mosaïque de patrimoines touristiques matériels et immatériels.

Irrecha, la fête de la paix et du pardon, est célébrée comme l'une des valeurs touristiques par un grand nombre de personnes et d'invités étrangers qui se réunissent à Addis-Abeba et à Bishoftu.

L'Irrecha, jour d'action de grâce à Waaqa (Dieu) pour la fin de la saison des pluies et l'arrivée de journées plus lumineuses et ensoleillées, est célébré chaque année en septembre.