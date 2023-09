Gabon: Le Président de la Transition s'entretient avec un envoyé spécial de Mahamat Idriss Deby Itno

Libreville, le 21 Septembre 2023-Le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la Transition, Chef de l'Etat a reçu ce jour en audience monsieur Taher Hamid Nguilin, ministre des Finances du Tchad Envoyé Spécial, porteur d'un message de S.E le Général Mahamat Idriss Deby Itno Président de la Transition de la République du Tchad.

Outre les questions sécuritaires dans la sous-région et celles relatives à la coopération bilatérale entre le Gabon et le Tchad, cette audience a été l'occasion pour l'émissaire tchadien de transmettre les salutations fraternelles et les vives félicitations du Président de la Transition de la République du Tchad à son homologue du Gabon pour avoir été porté à la tête du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions du Gabon.

Les autorités tchadiennes saluent le climat de paix et de sérénité qui règne au Gabon depuis l'avènement de la transition ainsi que les mesures prises par le CTRI afin d'assurer la continuité du fonctionnement de l'Etat.

Au terme de cette audience, le Gabon et le Tchad qui entretiennent des relations fraternelles depuis des décennies entendent les renforcer davantage et se soutenir mutuellement dans le processus de transition et le retour progressif à l'ordre constitutionnel au bénéfice de leurs peuples respectifs.