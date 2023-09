Afrique Australe: Un gouvernant défend la coopération entre les avocats de la SADC

Luanda — Le ministre de l'Administration du Territoire, Marcy Lopes, a défendu ce jeudi, à Luanda, le renforcement des liens de coopération entre l'Ordre des Avocats d'Angola (OAA) et la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC).

Selon le ministre, qui intervenait lors de la cérémonie d'ouverture de la XXIIIe Conférence et Assemblée générale annuelle de la SADC-La, qui se déroule jusqu'au 22, il est nécessaire une plus grande interaction et un plus grand échange d'idées pour trouver des réponses solides aux différents problèmes brûlants auxquels les pays sont confrontés, car c'est ainsi que la démocratie gagne.

Il a expliqué que l'Angola est une démocratie parce que tous les Angolais, l'État et d'autres institutions publiques et privées, y compris le Barreau, travaillent pour que cela soit le cas chaque jour.

« Il n'est pas possible de parler de démocratie sans loi, sans institutions de justice et sans institutions essentielles et auxiliaires de la justice, il n'y a pas de démocratie sans droits stipulés et exercés par les citoyens, de même qu'il n'y a pas de démocratie sans citoyens ayant des devoirs et sans être obligés de les respecter et de sauvegarder les droits et les devoirs », a-t-il soutenu.

La XXIIIe Conférence et Assemblée générale annuelle de la SADC-La, qui se déroule sous le thème « Réengagement pour l'indépendance des avocats et des juges pour le développement durable de la démocratie dans la région de la SADC », rassemble 170 délégués de la région Sud et 120 avocats angolais de différentes provinces du pays.

La conférence abordera également des sujets tels que la définition du rôle des avocats dans la promotion de l'intégration économique régionale : Focus de l'Afrique continentale libre (AFCFTA), la cyber-sécurité et la gestion de la pratique juridique à l'ère numérique, entre autres.