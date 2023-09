Afrique Centrale: L'Angola exporte ses premiers produits alimentaires vers les États-Unis d'Amérique

Luanda — Vingt-trois tonnes de produits alimentaires vont être exportées, ce jeudi, pour la première fois, de l'Angola vers les États-Unis d'Amérique, par l'entreprise angolaise agroalimentaire Food Care, dans le cadre de la Loi américaine sur la croissance et les opportunités pour l'Afrique (AGOA).

Parmi les produits, il y a 23 sacs de cossettes de manioc, semoule de maïs, chenilles, recette de feuilles de manioc, des champignons et du beurre de cacahuète.

S'adressant à la presse, la ministre conseillère de l'Ambassade des États-Unis d'Amérique et de São Tomé et Principe, Mea Arnold, a fait savoir que cette initiative, en plus de représenter les avantages de l'AGOA, est le résultat d'un partenariat entre la société Food Care et l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID).

L'AGOA donne aux pays d'Afrique subsaharienne éligibles, un accès exempté de droits au marché américain pour plus de 1 800 produits agricoles.

Selon Mea Arnold, le gouvernement américain, à travers l'USAID, aide les pays de l'Afrique Australe à profiter des avantages de l'AGOA via un programme régional d'une valeur de 31 millions de dollars pour les sociétés africaines, telle que Food Care, tant du point de vue financier que de l'assistance technique et d'accompagnement des entreprises pour accéder au marché américain.

« Le commerce entre l'Angola et les États-Unis d'Amérique est historique et important, avec des exportations de l'un vers l'autre sur base du pétrole brut, diamants et gaz, par opposition à la production agricole, c'est pourquoi la promotion de la diversification économique par le biais du commerce est prometteur, a-t-il conclu.

%

À son tour, la responsable de la zone de production de l'entreprise angolaise Food Care, Eunice Pedro a rassuré que chaque produit agricole a été bien désinfecté en utilisant des procédures liées à la sécurité alimentaire.

À la fin de la présentation des produits à exporter, le chef du département de promotion et d'attraction des investissements de l'Agence de promotion des investissements et des exportations (AIPEX), Bruno Baptista a dit que l'agence était fière de la première exportation des produits alimentaires vers le marché américain et s'attend à ce que d'autres entreprises suivent le même exemple de Food Care.

Le responsable a réitéré que l'AIPEX continuera à soutenir les entreprises nationales pour internationaliser leurs activités, en promouvant les exportations nationales et en trouvant des marchés pour vendre leurs produits, concluant que toutes les entreprises peuvent compter sur le soutien de l'Agence pour réduire la bureaucratie dans tous les processus liés à administration publique.

La fondatrice de l'entreprise angolaise Food Care, Marlene José, a donné un bref historique de son organisation, qui a commencé ses activités au niveau national en 2019, et c'est seulement en 2021, qu'elle a eu des informations précises sur l'exportation transfrontalière des produits agricoles nationaux.

Elle a dit avoir suivi à partir de 2022, plusieurs formations sur l'exportation de produits vers d'autres marchés, ce qui lui a permis de connaître les pratiques, les recommandations et la rigueur de la transformation des aliments pour d'autres marchés internationaux, surtout américain.