Afrique de l'Est: Air Seychelles va ajouter des vols vers Tel Aviv en raison de la forte demande pour la Souccot

Air Seychelles exploitera 20 vols sur la route de Tel Aviv entre le jeudi 21 septembre et le vendredi 6 octobre, pour répondre à l'augmentation du nombre de passagers pour les prochaines vacances israéliennes.

La compagnie aérienne a déclaré jeudi que les célébrations de la Souccot marquent la deuxième plus grande période de vacances en Israël après Pessa'h. En 2023, la fête annuelle de la Souccot a lieu entre le 29 septembre et le 6 octobre.

Les vols commerciaux normaux bihebdomadaires passeront à cinq par semaine, et en outre, plusieurs vols charters seront opérés entre Tel Aviv et les Maldives et Maurice.

"Israël reste un marché important pour les Seychelles, avec plus de 10000 Israéliens visitant la destination jusqu'à présent cette année. Nous prévoyons de transporter plus de 2 300 passagers à destination et en provenance des Seychelles au cours de cette période, ainsi que plus de 1100 passagers vers les Maldives et l'île Maurice. Cette année, nous avons même affrété des avions supplémentaires pour nous aider à répondre à la forte demande", a déclaré Charles Johnson, directeur commercial de la compagnie aérienne.

Air Seychelles a lancé des vols sans escale entre Tel Aviv, la ville la plus peuplée d'Israël, et la nation insulaire en novembre 2019, desservant la ville avec des vols deux fois par semaine en période normale et des vols supplémentaires en haute saison.

Les prévisions pour le reste de 2023 restent solides malgré le contexte économique difficile que connaît la région.

La compagnie aérienne nationale des Seychelles opère depuis plus de 45 ans et opère au niveau régional depuis son siège de Mahé jusqu'à Colombo, Tel Aviv, Johannesburg, Mumbai et Maurice avec ses Airbus A320NEO's