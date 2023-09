Algérie: Les camps d'été ont permis aux enfants de la communauté nationale à l'étranger de découvrir les sites touristiques du pays

ALGER — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad, a affirmé jeudi à Alger, que les camps d'été organisés au profit des enfants de la communauté nationale à l'étranger lors de la saison estivale 2023 leur ont permis de découvrir les différents sites touristiques et historiques du pays.

Dans une allocution à l'occasion d'une rencontre d'évaluation des camps destinés aux enfants de la communauté nationale à l'étranger à laquelle a assisté, en visioconférence, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, M. Chemseddine Hafiz, le ministre a indiqué que "les enfants de la communauté nationale à l'étranger ayant participé aux camps organisés dans les wilayas de Boumerdes, Mostaganem, Chlef et Aïn Timouchent, ont bénéficié d'un programme touristique, culturel et de loisirs, qui leur a permis de passer d'agréables séjours en découvrant les différents sites touristiques et historiques dont regorge le pays".

Il s'est félicité, par la même occasion, "des conditions et des moyens matériels et humains mobilisés afin d'assurer un séjour confortable aux enfants en sus de l'ambiance fraternelle qui a régné dans ces camps", présentant, au nom des enfants de la communauté, leurs remerciements au Président Abdelmadjid Tebboune, pour l'intérêt qu'il accorde à notre communauté à l'étranger, en réservant notamment un quota en faveur de 900 enfants pour participer aux camps d'été 2023 pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie".

Lors de cette rencontre, le ministre a salué "la contribution du recteur de la Grande Mosquée de Paris et des cadres de cette institution dans la diffusion de la culture de la paix, de la tolérance, de la solidarité, le rejet de l'extrémisme et la transmission du véritable message de l'islam".

Il a également tenu à remercier "tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à la réussite de cette opération nationale", en citant notamment les walis des wilayas hôtes ainsi que les sociétés "Sonatrach", "Tassili Airlines" et "Mobilis", exprimant son espoir de voir de telles initiatives positives se reproduire à l'avenir au profit des enfants de ce pays.

Le ministre a exprimé le souhait de voir cette rencontre sanctionnée par des propositions visant à "renforcer le partenariat avec la Mosquée de Paris pour concrétiser d'autres opérations tout le long de l'année", et ce, dans le souci de permettre "au plus grand nombre de jeunes de différentes catégories de bénéficier de ces opérations d'une part, et de renforcer les liens avec la mère patrie d'autre part".

M. Hammad a annoncé, par ailleurs, que "50 jeunes de la communauté nationale résidant à l'étranger devront bénéficier de la caravane de la mémoire nationale en décembre prochain".

Pour sa part, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chems-Eddine Hafiz, a salué cette initiative qui a "permis aux enfants de la communauté algérienne établie en France de découvrir leur pays d'origine", exprimant ses remerciements et sa gratitude aux autorités algériennes pour "avoir mis en place tous les moyens matériels et humains nécessaires pour passer des vacances estivales en toute tranquillité".