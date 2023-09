Algérie: La commémoration des événements historiques et des symboles de la Révolution ravive l'immense héritage légué au peuple

TEBESSA — Le ministre des Moudjahidine et des ayants-droit, Laïd Rebiga, a déclaré, jeudi à Tébessa, que la commémoration des événements historiques et des symboles de la Révolution "ravive l'immense héritage légué à notre peuple et consolide les traditions de loyauté envers nos martyrs et leurs nobles valeurs".

Au second jour de sa visite de travail dans la wilaya de Tébessa, à l'occasion de la commémoration du 68è anniversaire de la grande bataille d'El Djorf (22-29 septembre 1955), le ministre a souligné que la perpétuation de ces batailles nationales et le souvenir des martyrs qui ont consenti le sacrifice suprême pour que l'Algérie recouvre sa souveraineté, représentent une étape importante pour la consolidation des valeurs et des principes de la glorieuse Révolution.

Il a fait part, dans ce contexte, de la volonté inébranlable de son secteur de raviver la mémoire de la résistance populaire, du mouvement national et de la Révolution de Novembre et ses symboles.

M.Rebiga a également souligné que l'observateur de la stratégie adoptée lors de la grande bataille d'El Djorf ne peut qu'être étonné et émerveillé par le courage des combattants de la liberté et en tirera les leçons, notamment lorsqu'il se rendra compte du déséquilibre des forces en matière de nombre, d'armement et d'équipements.

Cette épopée historique qui eut pour théâtre le djebel El Djorf, et qui est venue, un mois plus tard, "compléter" l'offensive du Nord-constantinois, témoigne d'une "stratégie militaire habile, ingénieuse et précise qui révéla au grand jour le génie des combattants algériens, leur hardiesse et leur courage extraordinaire".

L'Algérie d'aujourd'hui "se nourrit de l'esprit de Novembre, de ses nobles valeurs et de la profondeur des principes contenus dans la déclaration du 1er novembre", a-t-il encore ajouté, soulignant que le pays est aujourd'hui sur le chemin d'un "renouveau national global" sous la direction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et "entre de plain-pied dans une étape décisive sur la voie du développement national en concrétisant le programme du chef de l'Etat et ses 54 engagements".

M.Regiga a appelé, à cette occasion, les jeunes générations à "placer encore plus haut la barre de l'ambition pour réaliser les objectifs de construction et de renouveau, en suivant le rythme de notre temps, mais avec la même détermination que les aïeux qui ont su baliser les chemins de la victoire, afin de faire face aux défis du présent et mener à bien le processus de construction dont nos Martyrs avaient rêvé avec espoir et confiance".

Il a souligné, dans le même ordre d'idées, que la nouvelle Algérie a "renforcé ses institutions économiques, conforté ses organes souverains et jeté de solides passerelles avec les partenaires internationaux", ce qui a conduit, a-t-il dit, la communauté internationale à "respecter les positions fermes de notre pays, réitérées par le président de la République lors de son discours devant les chefs d'Etat et les dirigeants du monde lors de la 78ème session de l'Assemblée générale des Nations-Unies, à New York".

Le ministre des Moudjahidine et des ayants-droit s'était auparavant recueilli, entouré des autorités de la wilaya et de membres de la famille révolutionnaire, à la mémoire des Chouhada, sur le site de la bataille d'El Djorf, où il a inauguré un salon d'honneur et donné le coup d'envoi d'une opération de réhabilitation de ce lieu historique.

M.Rebiga a également inauguré une route réhabilitée sur 10 km entre la commune de Stah Guentis et djebel El Djorf, une opération financée à hauteur de 406 millions de DA, avant d'inaugurer le nouveau lycée Cherfi-Tayeb, dans la commune de Chréa, et le collège Necib-Mohamed dans la commune de Safsaf El Ouesra.

Il a aussi présidé la mise en service d'un projet de raccordement de 295 foyers au réseau de distribution de gaz naturel dans la région de Draâ Laâraïbia, dans la commune d'El Ogla. Un projet de 16,58 km qui a nécessité un investissement public de 82 millions de DA.