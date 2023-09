Algérie: Mawlid Ennabaoui - Le ministère de la Santé met en garde contre les dangers des produits pyrotechniques

ALGER — Le ministère de la Santé a mis en garde, jeudi dans un communiqué, contre les dangers que présente l'utilisation des produits pyrotechniques durant la célébration de la fête du Mawlid Ennabaoui, invitant les parents à protéger et sensibiliser leurs enfants contre ces pratiques.

Le ministère a rappelé, à cet effet, que les produits pyrotechniques, tels que les pétards, les feux d'artifices et les fusées, représentent un "danger réel et peuvent provoquer de graves accidents".

Les produits pyrotechniques "sont responsables d'incendies et de pollution sonore causée par la déflagration des pétards", ajoute-t-il, mettant en garde contre "l'impact de leurs bruits forts et répétés sur le bien-être physique, particulièrement les personnes âgées, les malades, les femmes enceintes et les enfants".

Ces produits peuvent également causer des brûlures graves, voire irréversibles, relève la même source, ajoutant que la puissance de certaines déflagrations endommage les oreilles et peut entraîner la détérioration de l'ouïe, tandis que l'explosion d'un pétard dans la main d'un individu peut provoquer la perte de quelques doigts.

La même source relève que "la projection d'un pétard dans les yeux provoque des traumatismes oculaires avec des blessures sérieuses entrainant des complications et des séquelles graves comme la cécité", faisant observer qu"'un pétard n'est pas jouet et qu'une bougie allumée peut provoquer un incendie".

Les enfants et les adolescents sont les plus touchés par ce type d'accidents et les plus vulnérables, indique le ministère, invitant les parents à faire attention et à protéger leur progéniture des dangers des produits pyrotechniques.