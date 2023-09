Afrique: « Du jardin à la table » - Plus de 50 exposants au rendez-vous

L'Alliance Française d'Antananarivo, en partenariat avec Telma Madagascar, présente pour la première fois « Du jardin à la table », un événement célébrant la gastronomie, le jardinage et les initiatives bio, hier lors d'une conférence de presse à l'AFT Andavamamba. Cet événement se tiendra du 28 au 30 septembre dans les locaux de l'AFT Andavamamba. « Du jardin à la table » met en lumière la diversité et la richesse des produits du terroir malgache.

Il offre une plateforme de soutien et de valorisation aux jeunes entrepreneurs locaux évoluant dans ces secteurs. Cet événement est la fusion de deux salons phares de l'AFT, à savoir le « Festival des Jardins » et le « Salon de la Gastronomie », organisés respectivement depuis quatre et huit années consécutives.

Grâce au soutien de partenaires tels que TsenaOw et Harena Voninkazo, plus de 50 exposants seront présents à l'AFT Andavamamba tout au long de l'événement. Pendant trois jours, l'Alliance Française d'Antananarivo accueillera des acteurs issus de trois secteurs d'activité différents, notamment les métiers de la terre, les métiers de la bouche et les initiatives écoresponsables. Le programme comprend des expositions, des ventes, des moments d'échange et de partage d'expérience, ainsi que des ateliers d'initiation et de partage.

L'entrée du public est fixée à 2 000 Ar, et l'inscription aux ateliers est gratuite. C'est l'occasion idéale de découvrir et de célébrer la richesse des produits du terroir malgache, tout en soutenant les jeunes entrepreneurs locaux passionnés par la gastronomie, le jardinage et le bio.