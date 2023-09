Congo-Brazzaville: Sénat - Deux nouveaux membres du bureau prennent leurs fonctions

Le secrétaire général du Sénat, Joseph Ibara, a supervisé le 21 septembre à Brazzaville la cérémonie d'intronisation de deux nouveaux membres du bureau du Sénat sur les quatre élus le 13 septembre dernier.

La première passation de consigne a mis face à face le premier vice-président sortant Michel Mahinga à Donatien Ralcoh Mouanda- Kitsinga le nouveau. Après la lecture du procès-verbal, Michel Mahinga a remercié l'ensemble des personnalités présentes à cette cérémonie qui, a-t-il signifié, s'est déroulée dans le respect strict des us et coutumes du Sénat, mais surtout selon le règlement intérieur de l'institution.

« Au moment où je quitte le fauteuil de premier vice-président, je voudrais rassurer mon frère Donatien Ralcoh Mouanda-Kitsinga qui me remplace de mon soutien de jour comme de nuit. Nous sommes tous deux présents dans l'institution et au cas où il aurait besoin d'une information, il pourra toujours se référer à moi. Ma disponibilité est totale », a déclaré Michel Mahinga.

Quant au premier vice-président entrant, Donatien Ralcoh Mouanda-Kitsinga, il a d'abord remercié le Parti congolais du travail (PCT), le chef de l'Etat, le secrétaire général du Sénat ainsi que l'ensemble des sénateurs pour leur assistance et la confiance portée en sa modeste personne lors de son élection à ce poste. « Qu'ils trouvent ici mes remerciements les plus forts », a-t-il dit, avant de se rassurer de l'appui et de l'assistance de son collègue sortant pour l'accompagner dans ses nouvelles fonctions.

La deuxième passation de consigne s'est déroulée entre la deuxième secrétaire du Sénat entrante Elisabeth Mapaha et Joseph Yédikissa Dhadié le sortant. A propos de so élection, Elisabeth Mapaha a exprimé sa gratitude envers le président de la République qui a accordé à l'opposition une place de choix au bureau du Sénat, sans oublier ses collègues sénateurs qui ont jeté leur dévolu sur sa personne en lui accordant leur suffrage. Elle a également remercié son parti politique, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale et le chef de file de l'opposition, Pascal Tsaty-Mabiala, qui l'a soutenu de bout en bout jusqu'à l'issue de cette élection.

Pour sa part, Joseph Yédikissa-Dadhié, le deuxième secrétaire sortant, a également abondé dans le même sens en invitant son successeur à compter sur sa modeste personne. Il a promis l'aider à faire rayonner davantage le Sénat à travers le pôle de communication.