Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Lubumbashi Sport et Don Bosco font jeu égal

Le FC Lubumbashi Sport et le CS Don Bosco ont jeu égal d'un but partout, le 20 septembre, dans un stade TP Mazembe de Lubumbashi vide, en 4e journée du groupe B de la 29e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot). Pepito Bahoso a marqué pour les Salésiens à la 39e minute, après le penalty raté de Chico Ushindi à la 15e minute. L'entraîneur égyptien Adel Ousmane de Lubumbashi Sport a remodelé son système de jeu, optant pour l'offensive. Et Hatari Kasongo a réussi l'égalisation en faveur des Kamikazes de Lubumbashi à la 71e minute sur penalty.

Ecrasé au match précédent par Mazembe sur le score de trois buts à zéro, le FC Lubumbashi Sport se devait d'éviter une deuxième déconfiture. « Après la défaite face au TP Mazembe, il fallait d'abord commencer par respecter l'adversaire qui est également une grande formation à mon humble avis. Je félicite mes athlètes qui ont rectifié les erreurs du passé, et ils ont amélioré par la suite, merci à eux. Mais je compte encore travailler durement tous les compartiments, la défense, le milieu de terrain et surtout l'attaque », a déclaré le technicien égyptien Adel Ousmane.

Pour sa part, l'entraîneur Kasongo Ngandu de Don Bosco n'a pas apprécié le résultat. « Je ne suis pas du tout satisfait de ce résultat, parce qu'on s'est créé beaucoup d'occasions, mais sans les avoir concrétisées, par exemple le penalty loupé par Ushindi. Or, le match se joue dans les petits détails. Mais que voulez-vous ? Nous devons accepter les trois résultats dans un match de foot Ball », a-t-il dit. Don Bosco dispose désormais de 4 points en 2 sorties dont 1 victoire et 1 nul. Et Lubumbashi a un total de 7 points grappillés en 4 matchs.