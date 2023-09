Congo-Brazzaville: Protection de l'environnement - Le bureau du RDHD Chaîne-Sangha réaménagé

En visite de travail à Ouesso et à Pokola dans le département de la Sangha, Dr Majep Obama, coordonnateur interafricain du Réseau développement humain durable (RDHD) a procédé récemment au réaménagement de la chaine-Sangha dudit réseau après l'organisation des séances de sensibilisation à l'environnement aux droits humains.

Démembré depuis quelque temps pour des raisons diverses, le bureau local de RDHD Sangha a subi, lors de l'assemblée générale extraordinaire organisée à Ouesso, quelques réaménagements afin de mieux répondre aux attentes de la population locale et des différents partenaires.

Au cours de la réunion élargie aux membres du Réseau national des populations autochtones (Rénapac), il a été suggéré aux autorités locales de faciliter la scolarisation des peuples autochtones. Ces derniers ont été exhortés à s'impliquer dans la conservation de la biodiversité par des actions responsables et citoyennes. La complémentarité, l'humilité et la collaboration avec tous les partenaires sont les gages de la réussite au vu du travail à accomplir à l'avenir, a-t-il insisté. Et de poursuivre : "Le principe du travail collectif dans la complémentarité afin d'aboutir à des résultats escomptés, attendus par les communautés autochtones et locales de nos contrées riveraines, doit guider vos actions."

A Pokola, Dr Majep Obama a visité le jardin arboricole, une aire écologique regorgeant des écosystèmes pouvant servir de site touristique et de recherche. Afin de redynamiser le bureau de Brazzaville, le coordonnateur interafricain du RDHD a procédé au réaménagement dudit bureau avant de rencontrer les responsables de plusieurs agences du système des Nations unies (Unicef et UNFPA) sur leur collaboration. Signalons que le RDHD est une plateforme interafricaine d'associations. Son but est de contribuer à la réduction de la pauvreté, d'œuvrer à l'exploitation rationnelle de la forêt et de défense des droits des communautés villageoises.