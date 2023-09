Congo-Brazzaville: Subvention - La Fondation Agco agriculture lance son appel à candidatures

La Fondation Agco agriculture invite les organisations à but non lucratif ainsi que les universités ou établissements d'enseignement public du monde entier œuvrant dans le domaine agricole à bien vouloir soumettre leurs candidatures à la subvention Fondation Agco agriculture de l'année en cours.

Les organisations à but non lucratif et les établissements d'enseignement supérieur public intéressés par ce concours devront faire des propositions relatives à l'éducation et à l'innovation agricole. Ces propositions devront pouvoir renforcer les capacités des agriculteurs, des communautés agricoles, des jeunes et/ou des femmes. En plus, ces propositions devront faciliter l'accès aux outils, à la formation et aux activités dont ont besoin les acteurs du secteur agricole pour améliorer continuellement leurs pratiques et leurs rentabilités et contribuer à un monde de sécurité alimentaire.

En postulant, chaque candidat ne pourra soumettre qu'une seule candidature, présenter un projet susceptible de résoudre un problème ou une difficulté en rapport avec l'éducation et l'innovation agricole. Le projet soumis par chaque candidat devra ressortir tous les éléments de son succès, présenter les activités-clés à réaliser, entre autres, la possibilité de fournir aux agriculteurs et aux autres parties prenantes un soutien technique, une formation pratique, un apprentissage en ligne, une formation professionnelle dans le secteur agricole, des écoles d'agriculture sur le terrain ainsi que des démonstrations à la ferme.

Par ailleurs, les projets soumis par les candidats, devront s'aligner avec les Objectifs de développement durable des Nations unies, présenter la nécessité de l'approche visant à développer et à promouvoir des programmes de certification de formation entrepreneuriale et de formation aux compétences commerciales dans l'agriculture et les chaînes de valeur pour les agriculteurs, les femmes ou d'autres groupes mal desservis.

Certains documents essentiels devront être fournis par les candidats, à savoir un certificat ou une preuve d'enregistrement en qualité d'organisation à but non lucratif, les statuts de l'organisation ainsi que le dernier bilan annuel. Au sujet des subventions, notons qu'elles s'élèvent entre 200.000 et 450.000 dollars. Les subventions qui seront allouées aux lauréats de ce concours devront pouvoir être gérées pendant au moins deux ou trois ans. Sont inéligibles à la subvention de la fondation Agco Agriculture 2023 les organisations individuelles à but non lucratif telles que les hôpitaux, les programmes de soins palliatifs, les organisations politiques, religieuses, syndicales ou fraternelles, les individus ainsi que les groupes en quête de formation, de voyage, les ligues et les équipes sportives de jeunes ou adultes.